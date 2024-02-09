İslamabad

Seçim Komisyonunca paylaşılan verilere göre, Ulusal Meclis'te tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 23, Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 22 ve eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 18 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre, PTI, PPP ve PML-N arasında Ulusal Meclis sandalyelerinin dağılımında rekabet göze çarpıyor.

Eyalet meclislerinde ilk sonuçlar

Hayber Pahtunhva’da eyalet meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 49 sandalye kazandı, PML-N 4, PPP ise 1 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor.

Pencap eyalet meclisinde, PML-N ile PTI arasında Ulusal Meclis'teki rekabete benzer bir durum göze çarpıyor. PML-N, Pencap eyalet meclisindeki sandalyelerden 45'ini kazanırken, PTI 39 sandalye elde etti.

Sind eyalet meclisind, PPP'nin önde olduğu görülüyor. Eyalet meclisinde PTI 5, PPP ise 63 sandalye kazandı.

Belucistan eyalet meclisinde, PTI 1, PML-N 2 ve PPP 3 sandalye elde etti.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy sayma işlemi sürüyor.

Seçime katılım oranına ilişkin henüz bir veri paylaşılmadı.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım yüzde 55,02, 2018'de ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.