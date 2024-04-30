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Açıklamada, yağışlardan etkilenenlere en kısa sürede mali destek sağlanması için yerel yönetimlere talimat verildiği vurgulandı.

Acil yardım ekiplerinin şiddetli yağışlardan etkilenenlere yardım etmek için sahada olduğu aktarılan açıklamada, hasar gören yollarda onarım çalışmalarının başladığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, 148 büyükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi.

İtalyan tarihçi, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtti

İtalyan tarihçi, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtti

Açıklamada, 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar da 5'i çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan 'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) açıklamasında, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle 116 evin hasar gördüğü ve bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

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