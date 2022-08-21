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6'lı masa, 6'ncı kez toplandı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın son toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

21 Ağustos 2022 Pazar 19:20
6'lı masa, 6'ncı kez toplandı

ANKARA, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Karamollaoğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6'ncı kez gerçekleşen 'Liderler Buluşması'ndan sonra ortak açıklama yapılması bekleniyor. Bu buluşmada ayrıca görüşme turlarının formatının da  ele alınacağı bildirildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 21.08.2022 19:22
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener6lı Masa
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