AK Parti'li FakÄ±baba, milletvekilliÄŸinden istifa etti

Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "2003'te Ã¼yesi olduÄŸum AK Part'ide deÄŸiÅŸik makamlarda gÃ¶rev yapma fÄ±rsatÄ± buldum. Bu fÄ±rsatÄ± bana veren bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼klerime ve ÅžanlÄ±urfa halkÄ±na yÃ¼rekten teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu 20 yÄ±l iÃ§erisinde Ã§ok deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±m oldu. Onlardan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ancak siyasi ve ahlaki anlayÄ±ÅŸÄ±ma uygun olmayan bazÄ± kiÅŸilerle bundan bÃ¶yle beraber olmayacaÄŸÄ±m iÃ§in de mutluyum. AK Parti Ã¼yeliÄŸinden ve AK Parti iÃ§in bana oy veren hemÅŸehrilerime saygÄ±sÄ±zlÄ±k olmasÄ±n diye milletvekilliÄŸinden de istifa ediyorum. Ä°nÅŸallah aldÄ±ÄŸÄ±m bu karar Ã¼lkem iÃ§in hayÄ±rlara vesile olur" dedi.