AK Parti'li İleri: Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz

BALIKESİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, "Türkiye çok güzel haberlerle de gündeme geliyor. Tahıl koridoru, bunların güzel bir örneğidir. İçeride ekonomik kalkınmada olduğu gibi dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.



Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti Genel Merkezi'nin oluşturduğu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, dijitalleşme çalışmalarını ülkenin tüm bölgelerinde kamuoyuna ve partililerine anlatmayı amaçlanan toplantılara başladı. İleri tarafından partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Mutlu Aydemir ve İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başaran, AK Parti'nin, Türkiye'nin dijitalleşmesi, Türkiye'de doğru işlerin doğru zamanda ve doğru şekilde yapılabilmesi için yoğun gayret gösterdiğini söyledi.



'ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK MESAFE KATETTİ'



İleri, parti içerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulduğunu söyledi. AK Parti'nin dijital vizyonunu kamuoyu ve özellikle gençlerle paylaşmak ve dijitalin siyasetini yapmayı hedeflediklerini belirten İleri, şu ifadeleri kullandı:



"Şu an içinde olduğumuz dijital dönüşüm sürecinde önümüze çıkan kararlar noktasında partimizin mutfağı haline geldik. Son 20 yıl içerisinde AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayiden sivil sanayiye, uzay sanayiden yüksek teknolojiye kadar birçok alanda Türkiye büyük atılımlar yapmış durumdadır. Bu atılımlar tabii ki tesadüfen olmuyor. Çok ciddi ve detaylı çalışmalarla devlet aklının ince planlamaları sonucunda oluyor. Devlet, yeri geliyor bu süreçleri yürütecek kurumları harekete geçiriyor, yeri geliyor stratejik yol haritaları oluşturuyor. Yeri geliyor insan kaynakları yetiştirmek konusunda çeşitli programları hayata geçiriyor, yeri geliyor altyapı Ar-Ge merkezleri, girişimcilik merkezleri konusunda elini taşın altına koyuyor. Bu noktada çok şükür ülkemiz çok büyük mesafe katetti."



'BU ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'



Siyasi mücadelelerinin bir parçasının da şu an muhalefette olan zihniyetin dijital dönüşüm noktasındaki duruşunu gözler önüne serdiğini aktaran İleri, "Son yıllarda yapılan atılımların bir kısmı maalesef onlar tarafından ciddi şekilde eleştirildi. Bu zihniyet yeri geldi, bizim şu anda gururumuz olan ve dünyada oyun kurucu hale geldiğimiz İHA'lar ve SİHA'lar alanındaki çalışmaları adeta küçümsemek noktasında, yüksek teknoloji bu ürünlere 'oyuncak' ifadelerini kullandı. Bu zihniyet yeri geldi, milli uzay teknolojileri noktasında, 'Uzaylardan yeryüzüne inin' şeklinde ifadelerle adeta küçümseyici ve alaycı bir ifade ile eleştirmek ihtiyacını hissetti. Yeri geldi, inşallah 2023 yılı içerisinde yollarda, sokaklarda göreceğimiz milli ve yerli elektrikli aracımız Togg'u eleştirmek noktasında birçok söylemi hayata geçirdi. Bu tutum, herhangi bir dijital dönüşümde değil, herhangi bir altyapı noktasında da kendini göstermiş bir tutumdur. Bunun örneklerinden biri de İstanbul-İzmir Otoyolu hakkında zamanında söyledikleridir. Hepimiz görüyoruz ki bu otoyol gayet işler bir vaziyettedir ve ülkeye çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bizim bu zihniyet ile mücadelemiz devam edecektir. Bu zihniyet maalesef 1950'lerden beri değişmeyen, yatırım karşıtlığıyla ön plana çıkan, adeta öğrenilmiş çaresizlik noktasında Türkiye'yi ufak alanlara hapsetmeye çalışan bir zihniyettir. Biz şu an inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok farklı bir döneme şahit oluyoruz. Türkiye artık bu alanda söz sahibi bir ülkedir. İlerlemesini de devam ettirecektir. Onlar tabi ki eleştirilerini yapacaklar ve biz de tabi ki görevlerimizi yapacağız. Görevimiz, bu alanlardaki ilerleyişimizi hiç durmadan sürdürmektir. Biliyoruz ki, bu ülke, bu millet bu potansiyele sahiptir" diye konuştu.



'EKONOMİ ÇOK DAHA GÜZEL NOKTAYA GELECEKTİR'



Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye çok güzel haberlerle de gündeme geliyor. Tahıl koridoru, bunların güzel bir örneğidir. İçeride ekonomik kalkınmada olduğu gibi dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz. KPSS konusu malum, gündemde. O konuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet mekanizması gençlerimizin yanındadır. Bütün süreçler olması gerektiği şekilde işletilmektedir. Ekonomi konusundaki gelişmeleri de çok dikkatle takip etmek gerekiyor. Dün Ekonomi Bakanımız da açıkladı; yine bir ihracat rekoru kırıldı. Türkiye, konjonktürel sebeplerle tüm dünyada olduğu gibi bir ekonomik süreç yaşamaktadır. Ama devletimizin aldığı tedbirler, özellikle sabit gelirliyi korumak noktasında ortadadır. Ücret artışlarından tutun, son kabine toplantısında da açıklanan sosyal konut meselesine kadar, hakikaten Cumhurbaşkanımız vatandaşının yanındadır. Türkiye doğru yolda ilerlemektedir ve ekonomi çok daha güzel noktaya gelecektir. Bunun emarelerini de görmekteyiz. Tüm dünya küçülürken, Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü hepimiz gördük. 2021 rakamlarında yüzde 11 büyüme kaydettiğimiz bellidir. İhracatımız geçen yıl rekor kırdı. Yeni rekor haberleri de geliyor."