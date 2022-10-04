Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.434,03
ALTIN
1.019,45
DOLAR
18,58
STERLİN
21,13
EURO
18,41
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

AK Parti'li Özhaseki: Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü

04 Ekim 2022 Salı 14:39
AK Parti'li Özhaseki: Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü

ANKARA - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurmasına ilişkin, "Başörtüsü dediğimiz konu yıllarca CHP'nin istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi'nin kapılarına giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu. Herhalde kendi zihinlerinde düşürüyorlar, yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde yapılacak ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Özhaseki, geçen yıl ilk kez düzenledikleri festivale yaklaşık 2 milyon insanın katıldığını söyleyerek, "Bu yıl 2'ncisini yapıyoruz. Bundan sonra her yıl burada AK Partili belediyeler olarak bu festivalin 3'üncüsü, 4'üncüsü, 5'incisini yapmayı ve ileriye doğru bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarın açılışını yapacağımız festivalde 152 belediyemiz stant açacak. Bunlar genelde nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerimiz. Bu belediyelerimiz Ankara’da hemşerileriyle buluşacaklar. Aynı zamanda kendi yöresel lezzetlerini ikram edecekler. Kendi belediyelerinin yapmış olduğu faaliyetlerinin bir kısmını da dışarıda gösterme imkanları olacak. Bu sene 3 milyon civarında misafir bekliyoruz" diye konuştu.

Özhaseki, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurması ile ilgili sorusu üzerine, "Başörtüsü dediğimiz konu yıllarca CHP'nin istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi'nin kapılarına giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu. Herhalde kendi zihinlerinde düşürüyorlar, yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye’de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü sorunu', 'başı açık insanlar' sorunu diye bir sorun yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili ÖzhasekiBAŞÖRTÜSÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz
Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
Akşener, 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı
Akşener, 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans