Bakan Soylu: Biz, kimsenin gÃ¶Ã§men deposu deÄŸiliz

ANKARA - Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Biz kimsenin gÃ¶Ã§men deposu deÄŸiliz ve olmayacaÄŸÄ±z.Â Gitmek isteyen istediÄŸi yere gider, kimsenin gÃ¶Ã§men bekÃ§isi olamayÄ±z"Â dedi.



Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, GÃ¶lbaÅŸÄ± Vilayetler Evi'nde 'GÃ¶Ã§ Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. Bakan Soylu, 13'Ã¼ncÃ¼ buluÅŸmasÄ±nÄ±Â gerÃ§ekleÅŸtirdikleri kurul toplantÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼ndemine iliÅŸkin, â€œTÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Avrupa BirliÄŸi (AB)Â mali yardÄ±m aracÄ±, ilave fon desteÄŸi ve geÃ§ici koruma altÄ±ndaki Suriyelilerin;Â gÃ¶nÃ¼llÃ¼, gÃ¼venli ve onurlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¼ndemiyle alakalÄ± mevcut durumun, adÄ±mlarÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve ileriye dÃ¶nÃ¼kÂ yeni bir stratejinin, atÄ±lacak yeni adÄ±mlarÄ±n, bu konudaki yeni yol haritalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ÅŸeklindedir"Â ifadelerini kullandÄ±.



BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri'nin "MÃ¼lteciler yerinden edilmeyi ya da vatansÄ±z olmayÄ± istemediler, beklemiyorlardÄ± ya da talep etmediler. Onlar bir insan tÃ¼rÃ¼ deÄŸiller. Ortak noktalarÄ± ki bunlar hepimizin baÅŸÄ±na gelebilecek ÅŸeyler,Â hayatta kalmak iÃ§inÂ normal bir hayat kurabilmek ve eve geri dÃ¶nmek iÃ§in baÅŸkalarÄ±nÄ±n cÃ¶mertliÄŸine ihtiyaÃ§ duymalarÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Soylu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Bu alÄ±ntÄ±daki bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±, bize yabancÄ± deÄŸil. Bunlar bize makul ve doÄŸru gelen ifadeler. Medeniyetimizle, inancÄ±mÄ±zla, insanlÄ±ÄŸÄ±n gerekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸen ifadeler. Merhametli ifadeler. Avrupa'dan zaman zaman bu ÅŸekilde kulaÄŸa hoÅŸ gelen bireysel veya kurumsal Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu sÃ¶ylemler, bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar, bugÃ¼ne kadar gÃ¶Ã§ meselesinde insanlÄ±k iÃ§in hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olan, gÃ¶Ã§menleri denizde Ã¶lÃ¼me geri iten, gÃ¶Ã§menleri tenlerinin rengine gÃ¶re ayÄ±ran BatÄ±'nÄ±n iki yÃ¼zlÃ¼ tavrÄ±na, kendi iÃ§lerinden, samimi isyanlardÄ±r. Ama aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin 11 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶Ã§ yÃ¶netimi iÃ§in Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lÃ¼ bir onaylama ve hak teslimidir."



'TUTARLI BÄ°R GÃ–Ã‡ POLÄ°TÄ°KAMIZ VAR'



TÃ¼rkiye'nin gÃ¶Ã§ konusunda yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Soylu, "DeÄŸerlerimize, medeniyetimize ve gerÃ§eklere uygun adÄ±mlar attÄ±k. KÃ¼resel bir mesele olan gÃ¶Ã§ baskÄ±sÄ±nÄ±, coÄŸrafyamÄ±z sebebiyle en yoÄŸun hisseden Ã¼lke olmamÄ±za raÄŸmen, bu perspektiften sapmadÄ±k. Meseleye insaniÂ ve uluslararasÄ± kurallar nezdinde yaklaÅŸtÄ±k. Bunu yaparken her adÄ±mÄ± hesaplanmÄ±ÅŸ, gÃ¶Ã§menlerin giriÅŸlerinden misafir edilmelerine, eÄŸitimlerinden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, uyumlarÄ±ndan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine kadar her sÃ¼reci planlayan bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir politika ortaya koyduk ve biz buna devam ediyoruz. GÃ¶Ã§ konusunda baÅŸka adÄ±mlarÄ± atarken, bunu kamuoyuyla paylaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžunun bilinmesini istiyoruz; TÃ¼rkiye'nin, en baÅŸÄ±ndan beri tutarlÄ± bir gÃ¶Ã§ politikasÄ± var. Meseleye kendine ait bir yaklaÅŸÄ±m tarzÄ±, bir yÃ¶netim tarzÄ± var. BÃ¶yle olduÄŸu iÃ§inÂ zor bir coÄŸrafi konumda olmamÄ±za raÄŸmen bunu baÅŸarÄ±yla yÃ¶netebildik. Bizim Ã¼lkemiz, Amerika kÄ±tasÄ±nda deÄŸil, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n da en batÄ± ucunda da deÄŸil. GÃ¶Ã§, bizim hem fiziki hem kÃ¼ltÃ¼rel coÄŸrafyamÄ±zda olan bir hadisedir. DolayÄ±sÄ±yla bu meseleyle yÃ¼zleÅŸmek, bunu saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netmek durumundaydÄ±k ve bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.



'GERÄ° Ä°TMELERDE 170 GÃ–Ã‡MEN HAYATINI KAYBETTÄ°'



Bakan Soylu, 2020, 2021 ve 2022 yÄ±llarÄ±nda, Ege Denizi ve TÃ¼rkiye'nin batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nda toplam 69 bin 375 geri itme gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade ederek, "Bu geri itmeler neticesinde 170 gÃ¶Ã§men hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 708 gÃ¶Ã§men ise yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsinin kayÄ±tlarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa Parlamentosu Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Komisyonu, ABÂ Komisyonu'na bir mektup gÃ¶nderdi.Â Yunanistan'Ä±n bu uygulamalarÄ±nÄ± kÄ±namasÄ±nÄ± ve Ã¶nlem almasÄ±nÄ± istedi. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), 11 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir geri itme vakasÄ±ndan sonra, Yunan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hukuk ihlali yaptÄ±ÄŸÄ±na karar vererek, Yunanistan'Ä± tazminata mahkum etti. Yani Yunanistan'Ä±n tavrÄ±, Avrupa'yÄ± bile utandÄ±rÄ±r hale geldi; ama hala TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± algÄ± operasyonu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Yunanistan'Ä±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleleri ve eylemleri hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hem de uluslararasÄ± raporlarla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmiÅŸtir"Â dedi.



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BMÂ Genel Kurulu'nda insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamelelerini belge ve gÃ¶rselleriyle anlatmasÄ±nÄ±n, Yunanistan'Ä± uluslararasÄ± alanda Ã§aresiz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Soylu, "Yunanistan'Ä±n bize karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± oyunu, elbette ki sÃ¼fli (bayaÄŸÄ±) bir siyasettir, zavallÄ±lÄ±ktÄ±r, zayÄ±flÄ±ktÄ±r. SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanma telaÅŸÄ±yla yalana, iftiraya sarÄ±lmaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Burada Avrupa'nÄ±n 'tavÅŸana kaÃ§, tazÄ±ya tut'Â deÄŸil,Â net bir tavÄ±r koymasÄ±nÄ± bekliyoruz"Â ifadelerini kullandÄ±.



'YÃœKÃœN EÅžÄ°T PAYLAÅžIMINDA ISRARLIYIZ'



Bakan Soylu, TÃ¼rkiye'nin gÃ¶Ã§ konusunda tavrÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte kararlÄ± olduÄŸunu belirterek,Â "Biz kimsenin gÃ¶Ã§men deposu deÄŸiliz ve olmayacaÄŸÄ±z.Â GÃ¶Ã§ konusunda bir duruÅŸumuz ve tavrÄ±mÄ±z var. Bunu sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ±yÄ±z ve yÃ¼kÃ¼n eÅŸit paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ä±srarlÄ±yÄ±z. Gitmek isteyen istediÄŸi yere gider, kimsenin gÃ¶Ã§men bekÃ§isi olamayÄ±z. Bizim politikalarÄ±mÄ±z kendi adÄ±na sonuÃ§ veriyor. BakÄ±n, Ã¼lkemizdeki Suriyeli sayÄ±sÄ± 2013- 2016 arasÄ±nda; yani savaÅŸÄ±n en ÅŸiddetli olduÄŸu zaman dilimi iÃ§erisinde 12,5 kat artmÄ±ÅŸtÄ±. 2018'den itibaren TÃ¼rkiye'deki Suriyeli sayÄ±sÄ± aynÄ± kaldÄ±. Ãœstelik buradaki doÄŸumlara raÄŸmen aynÄ± kaldÄ±. 2018'de 3 milyon 623 bindi, halihazÄ±rda sayÄ± 3 milyon 629 bin kiÅŸidir. SÄ±nÄ±r Ã¶tesinde hayatÄ± normalleÅŸtirdikÃ§e, bu akÄ±m durdu. Åžimdi bunu tersine Ã§evirmeye baÅŸladÄ±k. Temel hedefimiz,Â gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerdir. Onurlu, gÃ¶nÃ¼llÃ¼, gÃ¼venli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaklaÅŸÄ±mÄ±yla, insanlarÄ±n tekrar Ã¼lkelerine, gÃ¼venli bÃ¶lgelere dÃ¶nmesini saÄŸlÄ±yoruz. Biz nasÄ±l ki geliÅŸlerini yÃ¶nettik, nasÄ±l ki buradaki tÃ¼m sÃ¼reÃ§lerini yÃ¶nettik;Â Allah'Ä±n izniyle onurlu, gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini de saÄŸlarÄ±z, bunun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, planlarÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturuyoruz"Â diye konuÅŸtu.



'GÃ–Ã‡ BASKISINDA YAVAÅžLAMA Ä°ÅžARETLERÄ° GELÄ°YOR'



YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla ÅŸu ana kadar 529 bin kiÅŸinin geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Soylu, "2021 yÄ±lbaÅŸÄ±ndan eylÃ¼l ayÄ±na kadar gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 43 bindi. Bu yÄ±l 49 bin oldu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan gÃ¶Ã§ yÃ¶netiminin en temel gÃ¼ndemlerinden biri; onurlu, gÃ¶nÃ¼llÃ¼, gÃ¼venli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ± olacaktÄ±r. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle gÃ¶Ã§e hazÄ±r 6 milyon insan, gÃ¼venli hale getirdiÄŸimiz Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgelerinde tutmayÄ± baÅŸardÄ±k. Buna Avrupa'nÄ±n herhangi bir katkÄ±sÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil. 2019'da 201 bin kaÃ§ak Afgan yakalamÄ±ÅŸtÄ±k. GeÃ§en yÄ±l 70 bin, bu yÄ±l ise halen 94 bin. 2020'de sÄ±nÄ±rda engelleme sayÄ±mÄ±z 505 bindi. Bu yÄ±l ise 10'uncuÂ ayda 234 bin. YaniÂ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle, Ã¼zerimizdeki gÃ¶Ã§ baskÄ±sÄ±nda yavaÅŸlama iÅŸaretleri geliyor. Bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸiyor ve doÄŸru politikalarÄ±mÄ±zla olumlu deÄŸiÅŸiyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



'BU DAHA BAÅžLANGIÃ‡'



ToplantÄ± sonunda gazetecilere de aÃ§Ä±klama yapan Bakan Soylu, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis gelirinin aklanmasÄ± suÃ§una yÃ¶nelik bugÃ¼n baÅŸlatÄ±lan operasyonla ilgili soruyu, ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:



"Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis, Ä°ngiltere merkezli ve Malta merkezli, aynÄ± zamanda Baklanlarâ€¦ EtrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafyaya, bize sirayet eden bir kanser gibi yayÄ±lmaktadÄ±r. Bu, suÃ§ ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerini de desteklemektedir. Bu paralarÄ±n dolaÅŸÄ±mÄ± da kripto paralar sayesinde saÄŸlanmaktadÄ±r. TÃ¼rkiye, bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±yla hassas bir ÅŸekilde suÃ§ gelirlerinin ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis gelirlerinin aynÄ± zamanda bunlarÄ±n kripto parayla taÅŸÄ±nma yÃ¶ntemini engellemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r.Â MASAK ile beraber Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyona imza atÄ±ldÄ±. Bu operasyon KÄ±brÄ±s'tan, Halil FalyalÄ± cinayetinden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar liralÄ±k bir paranÄ±n transferi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve yaklaÅŸÄ±k 40Â milyon liralÄ±k paraya el konuldu ama bu daha baÅŸlangÄ±Ã§."