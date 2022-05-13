Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.406,04
ALTIN
907,56
DOLAR
15,48
STERLİN
18,95
EURO
16,14
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...

CHP MYK Toplantısı sonrası Öztrak'tan açıklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2022 Cuma 12:48
CHP MYK Toplantısı sonrası Öztrak'tan açıklama

İSTANBUL - CHP Olağanüstü CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize verdikleri İstanbul'u alamayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı CHP İstanbul il binasında yapıldı. CHP MYK toplantısına Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP'li vekiller ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. 08.45'te başlayan CHP MYK toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü.  CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.


 

"'MİLLET'İN SESİ' MİTİNGİMİZİ 21 MAYIS'TA MALTEPE'DE YAPACAĞIZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kaftancıoğlu hakkında alınan karara ilişkin, "Vesayeti ardından yargıçlara gözdağı vermeye çalışıyor. Yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor" dedi. Öztrak, altılı masadaki genel başkanlara teşekkür ederek, "Bu karar millet adına verilmemiştir. Vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığa karşı herkes karşı çıkmalıdır. Bu haksızlığa karşı susmayan altılı masada birlikte olduğumuz diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Tarih bizleri savunan kesimin hakkını teslim edecektir" diye konuştu. "Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi de tartar" diyen Öztrak, "Sandık milletimizin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına az kaldı. Bursa'da yapacağımız 'Millet'in Sesi' mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize verdikleri İstanbul'u alamayacaklar" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP MYK ToplantısıCHP Sözcüsü Faik Öztrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Karadeniz, Avrasya'nın ticaret gölü olacak
Bakan Karaismailoğlu: Karadeniz, Avrasya'nın ticaret gölü olacak
Fatih Erbakan’dan Sarıgül’e ziyaret
Fatih Erbakan’dan Sarıgül’e ziyaret
AK Parti'li Kurtulmuş: 1 milyonu aşkın Suriyeli yurtlarına geri dönecektir
AK Parti'li Kurtulmuş: 1 milyonu aşkın Suriyeli yurtlarına geri dönecektir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans