Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
Proje teklif çağrısı
Proje teklif çağrısı
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrarı için Pakistan'a hayati görevler düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ağustos 2021 Pazar 17:31
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrarı için Pakistan'a hayati görevler düşüyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane  Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık  Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı. 


"KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanıyor. Türk insanını kalbinde Pakistan her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Bizlerde aramızdaki kardeşlik bağlarından almış olduğumuz güçle, ilişkilerimizi daha ileri götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Pakistan ile salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve dayanışma ile verimliliğin tesisine imkan sağladık" dedi.  
AFGANİSTAN'IN İSTİKRARI İÇİN PAKİSTAN'A HAYATİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanPakistanCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde
Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde
'Eğitim başlayana kadar afet bölgesinde eksikleri gidereceğiz'
'Eğitim başlayana kadar afet bölgesinde eksikleri gidereceğiz'
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans