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Fatih Erbakan'dan 'Tunus' açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Temmuz 2021 Salı 10:54
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Fatih Erbakan'dan 'Tunus' açıklaması

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Tunus’ta daha önce başlatılan ‘Arap Baharı’ girişiminin devamı niteliğinde olan ve ülkenin mevcut istikrarını bozmaya yol açacak bu girişim Tunus halkından çok darbenin arkasında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet etmeye yönelik bir adımdır” dedi.


 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Tunus’ta yaşanan gelişmeleri büyük endişeyle izlediklerini söyledi. Erbakan, "Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Tunus Anayasası’nın ulusal acil durum koşullarının oluşması halinde devlet kontrolü yetkisini kendisine veren maddesi doğrultusunda gerçekleştirdiği anayasal darbe ile seçimle iş başına gelmiş olan meclisin tüm faaliyetlerini dondurması ve Başbakan Hişam el- Meşişi’yi görevden alması ile oluşan ve dost ve kardeş Tunus’u yeniden kaos ve belirsizliğe sürükleyebilecek vahamette olan gelişmeleri büyük endişeyle ile karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Kays Said’in darbe sonrası yaptığı açıklamada; ‘ülkeyi kurtarma‘ adına olağanüstü önlemleri işaret etmesi tamamen darbeyi meşrulaştırmaya yönelik bir adımdan öteye gidememektedir" diye konuştu.


 

‘DARBENİN ARKASINDA DIŞ GÜÇLER VAR’


 

'Tunus’un içinde bulunduğu sıkıntıların darbe yöntemleriyle çözüme kavuşturulmasının asla mümkün olmadığını kaydeden Erbakan,  "Tunus’ta daha önce başlatılan ‘Arap Baharı’ girişiminin devamı niteliğinde olan ve ülkenin mevcut istikrarını bozmaya yol açacak bu girişim Tunus halkından çok darbenin arkasında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet etmeye yönelik bir adımdır. Tunus’ta Kovid-19 salgını, işsizlik ve ekonomik darboğaz bahanesiyle ortaya çıkarılan cumhurbaşkanlığı darbesi, ülkenin karşı karşıya bulunduğu kendi içsel dinamiklerinden çok Batının jeostratejik öneme sahip bu ülkedeki ekonomik ve siyasi çıkarlarına hizmete yöneliktir. Yeniden Refah Partisi olarak şunu da ifade etmek isteriz ki; ülkemiz ile güçlü ve derin tarihi bağları bulunan, sosyal, siyasi ve ekonomik konular başta olmak üzere birçok alanda iyi ilişkiler ve işbirliği içerisinde olduğumuz dost ve kardeş Tunus’ta eninde sonunda sağduyunun hâkim olacağına, Tunus’un en büyük siyasi partisi olan El Nahda Hareketi başta olmak üzere, halkın iradesiyle mecliste temsil yetkisi kazanmış olan tüm siyasi partilerin soğukkanlılıkla bu zorlukların üstesinden geleceklerine olan inancımız tamdır. Dost ve kardeş Tunus’un diğer Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki gelişmelerden ders çıkararak bir an önce yüz yüze olduğu bu badireyi en az zararla atlatmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih ErbakanTunus
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