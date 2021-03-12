Fatih Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında hükümeti destekliyoruz

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin şu anda bulunduğu konum ile anketlerde yansıtılan durumu arasında çok ciddi bir çelişki olduğunu söyledi. Erbakan, 116 bin üye seviyesine ulaşmış bir parti olduklarını kaydederek, "150 binin üzerinde teşkilatlarımızın elinde bulunan üye formları var, bunların da sisteme hızlı bir şekilde girilmesiyle 300 bin üye hedefine ulaşmış olduğumuz görülmektedir. 300 bin üye bugün Meclis'te grubu bulunan partilerin üye sayısıdır. 20-30 senelik partilerin üye sayısından daha fazladır. İnşallah bu hızla, bu gayretle bu 300 bini en kısa zamanda 500 binin de üzerine çıkartacağız. Bu noktada söylemek istediğimiz anketlerde yansıtılan yüzdeler, oranlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bunu biz milli görüş tarihinden daha evvel de çok gördük. 1994 seçimlerinde Refah Partisi Ankara'da 5'inci parti, İstanbul'da 4'üncü parti, Türkiye genelinde 4'üncü parti olarak gösterilirken, bütün anketler, 1994 seçimlerinde hem Türkiye genelinde hem Ankara'da hem İstanbul'da Refah Partisi 1'inci parti oldu. Bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak, bu ciddi teşkilatlanma çalışması ve çok muazzam üye kayıt hamlesi, üye sayısı ve yapmış olduğumuz tarihi büyük kongre dikkate alınarak, bu anketlerin gerçeği kesinlikle yansıtmadığını açıkça ifade etmek isterim. Ayrıca bir diğer sorun, yüzde 20'lik kararsız seçmenin, kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlara göre partilere paylaştırılması" dedi.



'MISIR'LA TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BU NOKTADA ÖNEM ARZ EDİYOR'



Erbakan, Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önem arz ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında adım atılmak istendiğini ifade etmesini çok olumlu karşılıyoruz. Hükümeti bu noktada elbette destekliyoruz. Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz aynı zamanda Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’den sonra en uzun kıyıya sahip olması ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Mısır’la olan iş birliğimizin büyük önem arz etmesi bu noktada Mısır’la bir normalleşme çabası adımı son derece faydalı olacaktır. Yine Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi Yunanistan’ın yalnızlaştırmaya yönelik Mısır'la ortak hareket edip, ortak adımlar atmasının önüne geçilmesi, Mısır'la Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesi bu noktada büyük önem arz etmekte. Dış politikada günübirlik bir takım yaklaşımlar sergilemek iç politikada işimize yarayacağını düşündüğümüz birtakım çıkışlar, hamleler yapmak orta ve uzun vadede dış politikada ülkemizin, milletimizin menfaatlerine aykırı sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.



'PARTİ İÇİNDE SUÇA BULAŞAN VARSA YARGILANMALI'



Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak parti kapatılmasını doğru bulmadıklarını her zaman ifade ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Çünkü parti kapatmak hukuka, demokrasiye, insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Partileri millet açar, millet kapatır. Bu noktada parti kapatmalardan en çok mağdur olan, en çok sıkıntı çeken, haksızlığa uğrayan milli görüş hareketidir. 4 tane partisi kapatılmıştır. Dolayısıyla biz toptancı bir yaklaşımla bir kuruluşun, kurumun, vakfın, derneğin, partinin içerisindeki herhangi bir mensubunun işlediği suçtan dolayı bütün bir camiayı, bütün bir partiyi, vakfı, derneği suçlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Suçun şahsiliği esastır. O kuruluş içinde, o topluluk içinde, o cami, o parti içinde bir suça bulaşan varsa onun adil bir şekilde yargılanması ve suçu sabit olursa, ispatlanırsa gereken cezayı alması gereklidir. Bu nedenle HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu kapatmalarla herhangi bir sonuç alınabilmesi de mümkün değildir."