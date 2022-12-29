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Fatih Erbakan: Tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye devam ediyoruz

29 Aralık 2022 Perşembe 15:10
Fatih Erbakan: Tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye devam ediyoruz

ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hazine yardımı almadan, devlet desteği olmadan, iktidar gücü olmadan Erbakan hocamızın ifadesiyle tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa’da partililerle bir araya geldi. Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Erbakan, halkın sorunlarına çözümün 'milli görüş’te olduğunu ve hazine yardımı almadan bugünlere geldiklerini belirterek, "Hazine yardımı almadan, devlet desteği olmadan, iktidar gücü olmadan, medya desteği olmadan, bazı partilere yaptıkları gibi cilalatıp parlatma operasyonları olmadan, Erbakan hocamızın ifadesiyle tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye devam ediyoruz. Birinci büyük kongremiz pek çokları için büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir kongreyi Yeniden Refah Partisi’nden beklemiyorlardı. İkinci büyük sürpriz, ikinci büyük kongremizle gerçekleştirildi. Asıl üçüncü büyük sürprizi de inşallah yapılacak olan seçimlerde gerçekleştireceğiz. 'Milli görüş’ü iktidara taşıyacağız. Bu milleti 'milli görüş’ün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle bütün maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız” dedi.

Erbakan, yeni asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini hatırlatıp, "Aralık ayında 4 kişilik bir ailen açlık sınırı 9 bin 59 liraya yükseldiği ortaya kondu dolayısıyla bu rakam ocakta daha da artacak. Belki de 10 bin lira seviyesine gelecek. Böylece 8 milyon asgari ücretli vatandaş yeni zamlı maaşlarını aldıkları zaman bu maaşla açlık sınırın altına düşecek. Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak olması gereken asgari ücret rakamının 14 bin lira olması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Fatih Erbakan, daha sonra kent esnafını ziyaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Erbakan
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