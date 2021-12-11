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'ISRARLI TACİZ VE TAKİP FİİLERİNİ AYRI SUÇ OLARAK DÜZENLENECEK'

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza Kanunu'yla ilgili yapılacak değişiklilere ilişkin "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2021 Cumartesi 00:04
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'ISRARLI TACİZ VE TAKİP FİİLERİNİ AYRI SUÇ OLARAK DÜZENLENECEK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Gül, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atacaklarını söyleyerek uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getireceklerini kaydetti. Bakan Gül, üst mahkemelere başvuru sürelerinde de bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak usuller üzerinde de duruyoruz. Ayrıca, e- Tebligat, e- Duruşma, arabuluculuk, seri muhakeme ve basit yargılama gibi yeni usullerin kapsamını genişleteceğiz. Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturmaya devam edeceğiz. İnsanımızın malını mülkünü, arsasını, arazisini ilgilendiren başvurulara hem kamu kurumları hem de mahkemeler öncelik vermelidir. Bunun için vatandaşımızın mülkiyet hakkını ilgilendiren tüm davaları, ivedi yargılama kapsamına alacağız. Vatandaşımızla kamu kurumları arasındaki uyuşmazlığın çözümü için idari sulh usulünü getireceğiz. Yine vatandaşla idare arasındaki aynı nitelikteki davalarda 'pilot dava' usulü getirilmesi de çalışma başlıklarımız arasındadır. Örneğin aynı özellikte 10 bin dava var diyelim. Bu durum 10 bin bilirkişi, 10 bin keşif, 10 bin ayrı süreç demek. Biz diyoruz ki mahkeme bunlara 'grup dava' desin ya da 'pilot dava' desin. Bir dosya neticeye bağlansın ve diğer yüzlercesi binlercesi için süreç yeniden başa sarmasın" diye konuştu.

Ceza Kanunu'ndaki suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tümüyle gözden geçireceklerini bildiren Bakan Abdulhamit Gül şöyle konuştu:

"Ceza Hukuku Bilim Komisyonumuz, Ceza Kanunumuzun 16 yılını masaya yatırdı, ceza adaletini güncel ihtiyaç ve gelişmelere uygun şekilde bütünüyle ele alıyor. Buradan çıkan sonuçları yine tüm paydaşlarla, toplumun her kesimiyle istişare edeceğiz. Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Mağdur Hizmetleri birimlerimizin ve adli görüşme odalarının sayısını artıracağız. Hiçbir şiddet mağduru kadın, hiçbir örselenen çocuk, hiçbir engelli vatandaşımız hak arayışında adliyede yalnız kalmayacak. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi ve adli yardımdan yararlanma koşullarını kolaylaştıracağız."

'2022'DE 12 BİN PERSONEL ALACAĞIZ'

Bakan Gül, bakanlık çalışanlarının şartlarına yönelik, "2022 yılı içerisinde kamu personeline yapılacak 3600 ek gösterge dahil tüm iyileştirmelerden adliye ve CTE personelimizin de yararlanması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Neticeleri 2022 yılında alacağımıza inanıyoruz. Fazla mesai ücretinin kapsamını ve miktarını artıracak ilave düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıAbdulhamit GülTBMMBütçe
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