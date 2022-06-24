Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.541,12
ALTIN
1.019,78
DOLAR
17,38
STERLİN
21,37
EURO
18,31
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...

Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 14:50
Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin

KİLİS - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO görüşmelerinin başlayacağını belirterek, "Siyasi partiler, bu konuda hükümete tam yetki versin ki; hükümet NATO'da rahat etsin. Hükümete vereceğimiz tam yetki görüşmeler esnasında hükümetin elini güçlendirecektir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, parti binasında basın toplantısı yaptı. Mustafa Sarıgül, şu an yapılan ittifakların ve ittifak görüşmelerini doğru bulmadığını söyledi. İttifakları zamanı geldiği konuşacaklarını dile getiren Sarıgül, "Siyasi partiler arasında iş birliği, güç birliği her zaman yapılır. Şu anda yapılan görüşmeler, erken görüşmelerdir. Siyaset diplomasisini izlemek gerekir. Seçime 4 ay kala yapılacak olan ittifaklar, en geçerli, ülkemizi en iyi noktaya taşıyacak ittifaklardır" dedi.

'MÜLTECİLER 28 NATO ÜLKESİNE EŞİT OLARAK DAĞITILMALI'

Meclis'te grubu bulunan partilerin NATO konusunda ittifak yapması gerektiğini belirten Sarıgül, "Tüm partilere sesleniyorum; NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin; NATO'yu oluşturan 28 ülke, Türkiye'deki mültecileri, eşit oranda almak kaydı şartıyla, Türkiye'nin terörle ilgili endişesini gidermek şartıyla, İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verilsin. Siyasi partiler, bu konuda hükümete tam yetki versin ki, hükümet NATO'da rahat etsin. Hükümete vereceğimiz tam yetki; görüşmeler esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılacaktır. Bunlar yapılmadığı takdirde, İsveç ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri, bizdeki mültecileri alıp, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa; NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülSiyasi PartilerNATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin
Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin
AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz
AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz
Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının illegal şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız
Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının illegal şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans