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Sözcü Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:22
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Sözcü Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ı kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu. Görüşmede Kalın ve Greenfield; Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler, göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD iş birliği konularını ele aldı. Suriye’de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği kaydedildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı iş birliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi. Göç meselesine ilişkin ortak sorumluluk ile hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgede yeni mülteci dalgasının daha büyük insani krizler ve istikrarsızlıklara neden olabileceği hatırlatıldı.

Türkiye üzerinden Suriye'ye BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması ve bu konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi. Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin haklarının korunması için uluslararası toplum ile BM'nin daha kararlı ve aktif rol oynaması gerektiği kaydedildi. Libya, Irak ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile ABD’nin BM çerçevesinde diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Afganistan'da barış sürecinin hızlandırılması için ortak girişimlerin artırılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca yaklaşan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Linda ThomasGreenfieldİbrahim KalınBMABD
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