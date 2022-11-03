TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop: TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸunun Ã¶nemini tekrar gÃ¶rdÃ¼k

Ä°STANBUL -Â TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n mÃ¼dahalesiyle tahÄ±l sevkiyatÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±yla, TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸunun Ã¶neminin bir kez daha anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Åžentop, "BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Rusya'nÄ±n bu anlaÅŸmadan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±kan tabloyu gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Bu konuda TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸunun ne kadar Ã¶nemli ve saÄŸlam temellere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tekrar gÃ¶rdÃ¼k. Bir tesadÃ¼f olarak bu anlaÅŸma yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Nitekim bir anlaÅŸmazlÄ±k ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼dahalesi ile dÃ¼n yeniden olumlu aÃ§Ä±klama oldu, yeniden tahÄ±l sevkiyatÄ± faaliyetleri baÅŸladÄ±" dedi.Â



TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, 6. Denizcilik ve Deniz Hukuku UluslararasÄ± Kongresi'ne katÄ±ldÄ±. UluslararasÄ± sularda hukuk konusunun tarÄ±tÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kongreye, Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zekeriya Birkan ile Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden hukukÃ§ular da katÄ±ldÄ±.Â



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"TAHIL KORÄ°DORUNDA TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N ARABULUCULUÄžU Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"Â



TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, deniz yolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkeler arasÄ±ndaki ticaretin omurgasÄ± olduÄŸunu belirterek "BugÃ¼n kÃ¼reselleÅŸerek adeta kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶ye dÃ¶nen, birbirine baÄŸÄ±mlÄ± hale gelen dÃ¼nyanÄ±n refahÄ±nÄ±n devam etmesi iÃ§in, deniz ve denizcilik hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Kovid dÃ¶neminde hem deniz hem de kara taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen aksamalarÄ±n ve navlun fiyatlarÄ±ndaki astronomik artÄ±ÅŸlarÄ±n vahim sonuÃ§larÄ±nÄ± tecrÃ¼be ettik. Ukrayna-Rusya gerilimi sonucunda tahÄ±l, gÃ¼bre, enerji ham maddelerinin taÅŸÄ±nmasÄ±nda meydana gelen sorunlarÄ±n meydana getirdiÄŸi tehdit hala devam ediyor. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle, Ã¶zellikle tahÄ±l ve gÃ¼bre konusu kÄ±smen aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da, ne kadar kÄ±rÄ±lgan bir dÃ¼zeyde olduÄŸunu takdir edersiniz. BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Rusya'nÄ±n bu anlaÅŸmadan Ã§ekilmediÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±kan tabloyu gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Bu konuda TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸunun ne kadar Ã¶nemli ve saÄŸlam temellere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tekrar gÃ¶rdÃ¼k. Bir tesadÃ¼f olarak bu anlaÅŸma yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Nitekim bir anlaÅŸmazlÄ±k ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼dahalesi ile dÃ¼n yeniden olumlu aÃ§Ä±klama oldu, yeniden tahÄ±l sevkiyatÄ± faaliyetleri baÅŸladÄ±" dedi.Â



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"ÃœLKELER DENÄ°ZÄ°N ÃœSTÃœNE AYRI, DENÄ°ZÄ°N ALTINA AYRI SAHÄ°P OLMANIN REKABETÄ°NDE"Â



Deniz hukukunun Ã¶nemini de vurgulayan TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "EÄŸitim hayatÄ±mÄ±zda Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz ilk ÅŸey, dÃ¼nyanÄ±n Ã¼Ã§te birinin sularla kaplÄ± olduÄŸudur. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n devamÄ± iÃ§in suyun bÃ¼tÃ¼n kaynaklarÄ±na muhtaÃ§ olan insanoÄŸlunun denizlerle iliÅŸkisi hem geÃ§miÅŸte hem ÅŸimdi ve hem de gelecekte, varlÄ±k-yokluk dÃ¼zeyinde Ã¶nem arz etmektedir. Bundan sonra da Ã¶nemini korumaya devam edecektir. Hepimiz biliyoruz ki, Ã§ok erken tarihi dÃ¶nemlerde 'Denizlere hÃ¢kim olan cihana hÃ¢kim olur' sÃ¶zÃ¼nÃ¼n ehemmiyetini fark eden toplumlar, medeniyetlerini, su ve sulardan faydalanma oranÄ±nda geliÅŸtirmiÅŸlerdir. Â Malumunuz olduÄŸu Ã¼zere, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§aÄŸda dahi Ã¼lkeler, siyasi, ekonomik ve askeri alanda, denizin Ã¼stÃ¼ne ayrÄ±, altÄ±na ayrÄ± sahip olmanÄ±n rekabeti iÃ§indedirler. Bu rekabetin zaman zaman sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸma boyutuna evirildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, denizlerin Ã¼lkeler arasÄ±nda hakkaniyetli ÅŸekilde kullanÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak uluslararasÄ± bir deniz hukukuna ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna ÅŸÃ¼phe yoktur. CoÄŸrafi ve doÄŸal ÅŸartlarla denizlerle ilgisi ve menfaati bulunan insanoÄŸlu, beslenme, ulaÅŸÄ±m ve mal mÃ¼badelesi yaparken, yÃ¼zyÄ±llar iÃ§inde denizlerin nimetlerinden faydalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Â Deniz yetki alanlarÄ±, paylaÅŸÄ±m sorunlarÄ± gibi temel nedenlerle evrensel dÃ¼zeyde bir hukuk ve belli bir standart kazandÄ±rmak zorunluluÄŸuna ihtiyaÃ§ duyulmuÅŸtur. Allah'Ä±n insanlara sunduÄŸu en bÃ¼yÃ¼k nimetlerden birisi olan deniz ve denizcilik, denizlerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sonsuz nimetlerden, imkÃ¢nlardan ve kolaylÄ±klardan yararlanma Ã§abasÄ±, denizci toplumlar, denizci milletler ve denizci devletler kavramlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r."



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"BÄ°R GEMÄ° KANALI TIKADI, DÃœNYA TÄ°CARETÄ°NE TIKAÃ‡ OLDU"



Åžentop, Mart 2021'de SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'nda sÄ±kÄ±ÅŸan devasa yÃ¼k gemisini hatÄ±rlatarak, "YaklaÅŸÄ±k bir hafta hem dar kanala, hem de dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu. DÃ¼nya ticaretinin yÃ¼zde 12'sinin geÃ§tiÄŸi bu daracÄ±k, ancak Ã§ok Ã¶nemli su yolunda, 300 gemi yaklaÅŸÄ±k bir hafta beklemek zorunda kaldÄ±. Haftalar sonra bile bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya ticaretine tÄ±kaÃ§ olan bir tek gemi tedarik zincirlerini kÄ±rdÄ±. Bu bir haftanÄ±n maliyetinin yaklaÅŸÄ±k 50 milyar dolar gibi bir zararla ifade edilmeye baÅŸlanÄ±nca, gizli endÃ¼stri denizciliÄŸinin Ã¶nemi insanlarÄ±n dikkatini Ã§ekti. Herhangi bir anlaÅŸmazlÄ±k ya da baÅŸka bir hukuki sebeple birkaÃ§ gÃ¼n bekleyen bir ticaret gemisinde oluÅŸacak zararlar ve bunlarÄ±n tazmini deÄŸerlendirilmeye muhtaÃ§ konulardÄ±r. Bu bakÄ±mdan deniz hukukunun ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olarak meydana gelen zararlarÄ±n, tazmini noktasÄ±nda sigorta hukuku da Ã¶nem arz ediyor" diye konuÅŸtu. Â