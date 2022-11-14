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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyenler karşılığını bulacak

14 Kasım 2022 Pazartesi 15:31
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyenler karşılığını bulacak

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bombalı saldırının gerçekleştiği alanda açıklamalarda bulundu. Buradaki alana karanfil de bırakan Şentop, "Türkiye'yi bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaşmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar kimler olursa olsun, hangi ülkeler olursa olsun mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır" dedi. Vali Yerlikaya ise, 6 kişinin yoğun bakımda olduğunu, 2'sinin de durumunun ağır olduğunu söyledi.  

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Bombalı saldırının gerçekleştiği alana karanfil bırakan Şentop, burada açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya ise, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.  

Şentop, "Dün gerçekleşen hain terör saldırısı, patlatılan bomba sebebiyle burada 6 vatandaşımız vefat etti, şehit oldu. 81 vatandaşımız yaralanmıştı, önemli bir kısmı taburcu oldu. Tedavisi devam edenler var. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Acımız büyük, öfkemiz büyük" dedi.  


 

TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞMAYI HEDEFLEYENLER KARŞILIĞINI BULACAK 

Şentop, "Türkiye'yi bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaşmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz olayın gerçekleştiği andan itibaren, kimlerin hangi haince söylemler içerisinde olduğunu, hangi haince değerlendirmelerini yaptığını biliyor, takip ediyor. Gerek kuklaları, gerek kuklaların arkasındaki kuklacıları milletimiz biliyor. Devletimiz de bunlara gereken cevabı vermeye her şartta her vasıtayla bu cevabı ermeye muktedirdir" diye konuştu.  


 

KENDİ ÜLKELERİNDE HUZURSUZLUĞU TADACAKTIR 

Şentop, "Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar er veya geç ama mutlaka kendileri istikrarsızlaşacaktır. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar kimler olursa olsun, hangi ülkeler olursa olsun mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır. Burada güvenlik güçlerimizi de tebrik etmek isterim. Faili tespit ettiler, bunun ilişki ağı da ortaya çıkarılacaktır. Bunlara gereken cevabı en şiddetli bir şekilde mutlaka vereceğiz" dedi.  


 

VALİ YERLİKAYA: 6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, 2'SİNİN DURUMU AĞIR 

Yaralılarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "58 taburcu oldu, 17 serviste yatan var. 6'sı yoğun bakımda. Bunlardan 2'sinin durumu diğerlerine göre nispeten ağır. Milletçe dua ediyoruz. Rabbim hepsine şifalar versin" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı ŞentopTürkiye
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