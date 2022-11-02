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Vatan Severler Partisi 4. OlaÄŸan KÄ±zÄ±lcahamam Ä°lÃ§e Kongresini yaptÄ±

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 12:32
Vatan Severler Partisi 4. OlaÄŸan KÄ±zÄ±lcahamam Ä°lÃ§e Kongresini yaptÄ±

Vatan Severler Partisi ilÃ§e kongrelerine hÄ±z verdi.

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz GÃ¼lÃ¼mser'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Ankara ili KÄ±zÄ±lcahamamÂ 

Ä°lÃ§esi 1.olaÄŸan 4. kongresini kÄ±zÄ±lcahamam'da bulunan bir ToplantÄ± salonunda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± EyyÃ¼p Ã–zbek.

Divan BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Hediye Ã‡albÄ±yÄ±k ve Divan KÃ¢tip Ã¼yeÄŸiniÂ 

Kenan Durkaya.

"KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Osman Turan seÃ§ildi.

Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmasÄ±yla devam etti. "Daha sonra ilÃ§e kongresi baÅŸladÄ±." KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§eÂ  BaÅŸkanÄ± Osman Turan ve parti Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§e BaÅŸkanÄ± Osman Turan' Kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada.

Vatan Severler Partisi deÄŸerli Dava ArkadaÅŸlarÄ±m bizleri bu kutlu gÃ¼nÃ¼nÃ¼zde yanlÄ±z bÄ±rakmayan Ã§ok kÄ±ymetli hemÅŸerilerim. Bu gÃ¼zelÂ 

KÄ±zÄ±lcahamam kongresinde sizlerle birlikte yÃ¼rÃ¼tmekten onur ve gurur

duyuyorum. Ã–nderimiz Gazi Mustafa kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n kurduÄŸuÂ 

TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin temellerinin yerini ve cizgisini Bozmadan kÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§emizin kurucu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸunu almak ve taÅŸÄ±mak bÃ¼yÃ¼k gurur kaynaÄŸÄ±dÄ±r.

Bu SorumluluÄŸu bana layÄ±k gÃ¶renÂ 

baÅŸta deÄŸerli Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z YÄ±lmaz GÃ¼lÃ¼mser ve Ankara il BaÅŸkanÄ±mÄ±z Adem KÄ±lÄ±nÃ§er'eÂ  teÅŸekkÃ¼rlerimi sunarÄ±m. Bu gÃ¶reviÂ  HakkÄ± ve layÄ±kÄ±yla yerine getireceÄŸime sÃ¶z veriyorum.

KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§emizin kongresi

Vatana millete hayÄ±rlÄ± olsun.

KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§emizin iÃ§in hedeflerimiz var. Partimizin" layÄ±k olduÄŸu yere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z ve DoÄŸru yolda ilerleyeceÄŸimÃ®ze inanÄ±yorum.

Vatan Severler Partisi olarak hazÄ±rÄ±z. Allah yolumuzu aÃ§Ä±k etsin hepinizi saygÄ± ve sevgiyle selamlÄ±yorum."

Ne mutlu TÃ¼rkÃ¼m diyene Ã¶nceliÄŸimiz TÃ¼rkiye Cumhuriyetimizdir.Â  "SÃ¶zlerini tamamladÄ±.

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz GÃ¼lÃ¼mser kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Åžu ifadeleri kullandÄ±;

"Vatan Severler Partisi olarak Ankara ili KÄ±zÄ±lcahamam 1olaÄŸan 4.kongremizi baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸumuzdan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyorum.

TÃ¼rkiye Cumhuriyetimiz'dir AnkaraÂ  KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§e BaÅŸkanÄ±mÄ±z Osman Turan tebrik ediyorum. BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±nÂ  aratarak devamÄ±nÄ± diliyoruz.

"TÃ¼rkÄ±ye Cumhuriyetimiz'in genelinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda teÅŸkilatlanmaÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda artarakÂ  devam etmektedir.

Partimizin teÅŸkilÃ¢tlarÄ±mÄ±zÄ±n tebrik ediyorum. BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±m artarak devamÄ± diliyoruz.Ifadelerini kullandÄ±.

VATAN SEVERLER PARTÄ°SÄ° GENEL BAÅžKAN YARDIMCISIÂ 

BASIN SORUMLUSU

SÃŽBEL DEMÄ°RDÄ°ÅžÂ 

HABERÂ 

NÄ°HAT Ä°LÄ°KCÄ°OÄžLUÂ 

Tel. 0 532 764 44 48

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Vatan Severler Partisi 4. OlaÄŸan KÄ±zÄ±lcahamam Ä°lÃ§e Kongresini YaptÄ±
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