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Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

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Real Madrid Kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler , sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

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