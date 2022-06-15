Aslan Sayım Soruyor? Ceren Cennet Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenleriyle Ceren Cennet kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Ceren Cennet: 1994 İzmir doğumluyum. İşimin aksine ailemde hiç müzisyen yok. Annem hemşire babam güvenlik görevlisi. Annem sesinin güzel olmasından dolayı beni hep Türk sanat müziğiyle büyüttü. Namelerimi ondan aldığımı düşünüyorum. Her türlü yazmayı, kendimi yazarak ifade etmeyi çok seviyorum. Elimde laptop, yanında bir fincan kahve oldukça sabah akşam yazabilirim..

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ceren Cennet: Bence bu doğuştan gelen bir aşk ve yetenek. Tabiki nasıl bir çevrede büyüdüğünüzde ana faktör. Ailede müzisyen olmamasına rağmen annem beni hep şarkılar türkülerle büyüttü. Onun müzik kuşağı bana aktarılmış bence. Küçük yaşlarda hiçbir eğitimim yokken beste yapmaya başladım. İlkokulda, lisede okulun solistiydim. Sahnelere çok küçük yaşlarda aşinayım. Yazmaya ve söylemeye, insanlara hitap etmeye aşığım. İçinde bulunduğum meslek çok kutsal. Sözcüklerde ve melodilerde buluşuyor, tanımadan çok yakın hissediyoruz. Bu çok özel.

Yeni single çalışmanız Varsa Şerefine hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ceren Cennet: Varsa Şerefine sözü öyle çok hoşuma gitti ki. Arkadaşlarımla oturuyordum. Dedim ki; içinde varsa şerefine geçen bir şarkı yazmalıyım. Çünkü slogan bir söz. 5 dakika sonrasında Varsa Şerefine doğdu. Prodüktörüme dinlettiğimde çok beğendi şarkıyı. Ve 1 ay içerisinde şarkımızı hazırladık. Aranjöründen müzisyenine sabah akşam peşinden koştuğum bir proje oldu. İzmir’de şarkıya adını veren Varsa Şerefine meyhanede çekimlerini gerçekleştirdik. Çok içimize sinen, nesillerden nesile aktarılacak bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

Klipte dikkatimi çeken mekan adıyla şarkının adı aynı olması bu bir proje mi?

Ceren Cennet: Aslında Varsa Şerefine meyhanesinin sahibi Tuğçe hanımla öncesinde bir tanışıklığımız yoktu. Ben böyle bir şarkı yazdım. Ve Tuğçe hanıma ulaştım. Şarkıyı dinlettim. Çok beğendi. Hatta sözleri değiştirirsek meyhanede kullanmak istediğini söyledi. Bizde meyhanenin sloganı olan Yoksa Gelmişine geçmişine kısmını şarkıya ekleyip Tuğçe hanıma tekrar sunduk. Ve şarkıya bayıldı. Tamamen spontane gelişen çok keyif aldığımız bir işbirliği oldu.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedi

Ceren Cennet: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Müzikte popülarite adını verdiğimiz tür daha arabesk pop bir tür haline geldi. Daha akılda kalıcı ve eşlik edilebilen melodilere yakınlık daha çok oluyor. Hergün sevdiğiniz arkadaşınızla görüşürsünüz ama hergün yeni biriyle tanışma havasında olmazsınız. Bu onun gibi birşey. Ve her şarkıda slogan bir söz olması çok önemli bence. Güzellik her alanda göreceli bir kavram. Ama gerçekten slogan ve melodisi akılda kalan bir şarkının geniş kitlelere ulaşmaması imkansız bence. Birde duygu ağırlıklı şarkılar var. Ekonomik ve kültürel durumlar, hayat şartları insanları bu şarkıları keyifle dinleme hazzından alı koyuyor diye düşünüyorum. Herkes villasında oturup şarkı dinliyor olsa ve maddi sıkıntısı olmasa inanın müzik çok başka bir noktada olurdu.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ceren Cennet: Hatalar yapıp doğruları bulabilmek adına bu dünyadayız. Otokontrol çok iyi birşey değil bence. Özgürlüğümüzü ve içimizdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Otokontrolün adı fazla olgunluk bana göre. Ama Buda insanı çok yoran bir kişilik biçimi. Oysa içimizdeki çocuk hep ayakta kalsa her saniye ne dersem ne düşünülür acaba derdiyle yaşamasak daha mutlu bir benliğimiz olur. Bu yüzden hata yapmaktan korkmam. Çünkü hatalar, doğrular ve tüm hayat dediğimiz bu yolculuk bizim için.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ceren Cennet: Yalan. Sanırım affedemediğim tek şey gözümün içine baka baka yalan söylenmesi. Ve karaktersiz bir kişiliği affedemiyorum. İnsanlara sadece çıkarları doğrultusunda yaklaşan insanları. Samimiyetsiz ve güvensiz geliyor bana.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ceren Cennet: Çok sayıda başarılı yorumcumuz var. Ama ben en çok; Sezen Aksu ve Emircan İğrek dinliyorum. Çünkü şarkılarında sadece gerçek duygular var. Ses renklerini çok sevdiğim için; Bilal Sonses, Ceylan Koynat ve daha birçok sanatçımızı dinlemekten keyif alıyorum.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Ceren Cennet: Bence her müzisyenin hedefi; maddi kaygılar gütmeden özgürce duygularıyla müziğini yapabilmektir. Türkiye şartlarında maalesef bu konuma erişebilmek artık oldukça zorlaştı. Sezen Aksu gibi başarılı bir besteci konumuna ulaşabilmek istiyorum en çok. Çünkü içinde duygu ve yaşanmışlık barındırmayan hiçbir şarkım yok. Hepsi gerçek duygular ve yaşanmışlıklarla yazıldı. Bu yüzden onca güzel insanın yüreklerine dokunabiliyorum.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir kadınmısınız?

Ceren Cennet: 9 yıllık bir evliliğim mutlu bir ailem var. Aşk hayatım ise duygularımı sonuna kadar yaşamayı sevdiğim için daima dolu dolu. İçinde hüzünler, kavgalar, barışmalar ve uzlaşmalar dolu. Kıskançlık bence yeterli olduğu sürece güzel bir duygu. Hepimizde bir nebze vardır. Bende ise çokça????