Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,5150'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 32,5590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,9470, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde bulunuyor

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret ettiğini, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 artış kaydederek öngörülerin altında kalırken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,7 ile beklentilerden fazla yükseldi.

Bu durum ülkede stagflasyona ilişkin soru işaretlerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ediyor.

Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.