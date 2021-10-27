Aslan Sayım Soruyor?  Kerim Yağcı Cevaplıyor! 

Öncelikle Kerim Yağçı kimdir? Bilinmeyen yönlerinizle kendinizden bahseder misiniz?

Kerim Yağcı: Ankara’da dünyaya geldim.Aslen Mardinliyim.Aslında pek bilinmeyen yönüm yok diyebilirim .Küçük yaşlarda önce tiyatro ile başlayıp sonrasında müziğe yöneldim. Oyunculuk ve müzik yönlerini elinden geldiğince icra etmeye çalışan bir insan adayıyım diyelim.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Kerim Yağcı: Müziğe olan ilgim küçük yaşlarda tek oyuncağı kasetçalar olan bir çocuk olarak başladı.Kalabalık bir aileydik. Evde halk müziği yoğunlukla dinlenirdi.Öz müziğimiz evimizin başka bir ferdi olmuştu. Kardeşçe yaşamaya başladık.Şükürler olsun bağlarımız çok kuvvetli birlikteliğimiz devam etmekte ve ölene kadar da devam edecek .

Yeni Single çalışmanız ‘ Gel Benim Gelin Yarim’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Teşekkür ederim . Bu türküyü okulda ilk duyduğumda , ‘’bir gün bu eseri seslendireceğim.’’dedim ve projeye oradan başladım. Hayat karmaşamızın içinde hep aklımın bir yerindeydi. Kendi halinde ,hikayesi olan projeler yapmayı seven birisi olarak şartları oluşturup stüdyo çalışmalarına başladık. Süreç emek dolu ilerledi ve nihayette dinleyicilerimizle buluşturduk.

Grand Müzik ailesi ile yollarınız nasıl kesişti?

Bağlı olduğum yapım şirketinin Grand Müzik ile yaptığı ortak projeler sayesinde yollarımız kesişti . Aileye hoş gelmişizdir umarım. Beraber nice güzel eserleri dinleyicilerimize ulaştırmayı diliyorum . Bana kapılarını açtıkları için Grand Müzik ailesine teşekkür ederim .

Aynı zamanda Oyuncu olarakta sizi tanıyoruz. Hangi alan sizin için ağır basıyor?

Hayatta benim için ağır basan tek şey onurdur. İşimi onurluca yapmak .Ne iş yapıyorsam yapayım .Ev işini bile düzgün ,yakışır şekilde yapmak.İki mesleği de icra etmeye çalışıyorum . Aslında şu an ağır basan tek mesele bu yollarda güzel izler bırakmak . Çünkü sanatın bu iki dalı birbirinden bağımsız ilerlemiyor. Müziksiz bir tiyatro oyunu ya da bir tv dizisi veya sinema filmi düşünemiyorum ben. Ki opera diye bir gerçek var .

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Otokontrollü olduğum zamanlar var tabii. Herkesin bir kontrol mekanizması vardır zaten .Hata yapmadan öğrenemediğimiz için yeryüzünde hatam olmaması mümkün değil ki. Bunu zaten yer yüzünde size yaşam boyunca imtihanlarla öğretiyorlar.O imtihanların içerisinde de hatalarınızla doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Kerim Yağcı: Arkadan iş çevirme meselesi benim en sevmediğim meseledir.O meselelerin içinde hoşunuza gitmeyecek bir çok şey ile zaten karşılaşırsınız .Yalan bolca mevcuttur. Dürüstlük ,gerçek insanlar için en değerli besindir.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Kerim Yağcı: Bana gözyaşı döktüren ya da gülme eylemini yaşatan,içime işleyen her ses benim için kıymetli.İsim listesi kabarık olabilir . İsim vermeyi doğru bulmuyorum bir de.

Seslendirdiğiniz Türküler ile Youtube kanalınızda iyi bir izleyici kitlesine ulaştınız. Bu başarınızın sırrı nedir?

Kerim Yağcı: Sevgi bu dünyada almamız gereken diğer besin.Emek vermek de olmazsa olmazlarımdan.Yola nasıl çıktığınızda çok önemli.Güzel köylü dizisinde köyün ozanı Mansur’u oynamaya çalışırken dinleyicilerimize samimiyetle ulaşabileceğimizi anladım. Sonra o samimiyetle , öncelikli olarak kendimce Türk Halk Müziğini benden küçük kardeşlerime dinletebilmeyi hedefledim . Oynadığım televizyon dizilerininde buna bir katkısı oldu tabi. Ama bu kanalı kitlelere ulaştırmak sadece benim meziyetim değildi.Bu eserleri dijital olarak dinleyenlere ulaştıran çok değerli bir ekip olan ‘’ Sounderland’’ ekibinin hakkını da ödeyemem. Selim Seven ve ekibine de teşekkürlerim sonsuz.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Kerim Yağcı: Türkü söylemek ve dinletmek her daim projemiz . 2022 yılı benim için müzik ile dolu bir yıl olucak . Sevenlerimize beklemeye değecek eserler sunmak için çalışıyoruz. Çok güzel içerikler ile geliyoruz . Beklemede kalın