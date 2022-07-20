Aslan Sayım Soruyor? Nesrin Ünal Cevaplıyor!

Nesrin Ünal Haberleri

Art arda yayınladığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı Nesrin Ünal, sözü ve müziği Özgür Akkuş, Onur Aydın'a düzenlemesi Osman Çetin'e ait "Yanar Mı Aşkla" adlı şarkısıyla 2021 yazına iddialı gireceğinin sinyallerini verdi.

Klibinde yönetmen koltuğunda İmre Haydaroğlu otururken, fotoğraflarını için Halil Güzel'in objektifine poz verdi. Bu projeyi Orhan Gencebay'a ithaf eden Nesrin Ünal, şu sözleri söyledi : "Yılların duayen ismi, müziğin babası Orhan Gencebay'a saygı duruşu niteliğinde olan bu şarkımı ona ve tüm müzik severlere ithaf ediyorum" dedi.

Nesrin Ünal'dan Beni Unutma

On yıldır profesyonel olarak bir çok ülkede sahne alan ve yedi dilde şarkı söyleyen Nesrin Ünal yıllarca sahnelerinde severek seslendirdiği sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a müziği ise Selda Bağcan'a ait Beni Unutma şarkısını yorumladı. Korona etkisinin düşüş trendine girmesini fırsat bilen Ünal şarkıyı kliplendirip geçtiğimiz hafta piyasaya Cenk Alptekin prodüktörlüğünde çıkarttı.

Öncelikle bilinmeyenleriyle Nesrin Ünal kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Nesrin Ünal: Gurbetci bir ailenin en küçük çocuğuyum. Avusturyanin ufak bir köyünde doğup büyüdüm. Aslen Nevsehir/Kozakliliyim.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Nesrin Ünal: Müzige olan ilgim sanirim anne karninda basladi cünkü kendimi bildim bileli hep vardi. Sürekli sarki ezberler sarkilar türküler söylerdim. Farkli farkli dillerde. Müzik kulagim ve dil yetenegim cok iyidi. 6 7 yaslarimda annemin kasetlerini teype takar kendi sesimi üzerine kayit ederdim. Sonra dinler ve kasetim cikmis gibi hayal ederdim. Tabi kesetleri mahvettigim icin bol bol azar yerdim :) Ilk sahne deneyimi 7 yasimda yasadim. 23 nisan etkinliklerinde her yil sahne aldim sonrasinda.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Nesrin Ünal: Cok begenerek takip ettigim sevgili Serdar Ayyildiz ile bir proje yapmak istedim ve kendisiyle birlikte anonim bir türkünün yeni versiyonunu yapmaya karar verdik. Bir kactane eseri denedikten sonra * Gönlüm ataslara yandi gidiyor * adli türküyü ikimizde begendik ve Serdar Ayyildizin aranjesi ile ortaya harika bir eser cikti.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Nesrin Ünal: Tabiki hatalar yaparim her insan gibi. Hata yapmak cok dogal ve olmasi gereken birşey hayatta. Hatalarimdan ders cikarmaya calisirim. Ama mümkün oldugu kadar da kontrolü saglamaya calisirim.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Nesrin Ünal: Cok yufka yürekli oldugum icin maalesef bana yapilan her hatayi affedebiliyorum. Bu yüzden bana yanlis yapan veya zarar veren insanlardan genelde uzak dururum karsi karsiya gelmemeye calisirim. yoksa mutlaka affederim :)

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Nesrin Ünal: Cagimizda artik hersey maalesef cok cabuk tüketiliyor. Müzik sektörü de bundan payini aliyor tabiki. Bir cok insan gibi bende bu duruma üzülüyorum. Eskileri özlüyorum. Bizim zamanimiz daha güzeldi. Insan artik biraz yavaslamasi biraz gerilemesi lazim bana kalirsa. Hiz hiz teknoloji teknoloji nereye kadar? Teknoloji ilerledikce insanlik geriliyor...

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Nesrin Ünal: Cok fazla isim var ama ilk aklima gelenler mesela erkek sanatcilardan Tan Tasciyi cok begeniyorum. Kadin sanatcilardan tabiki Sezen Aksu ve son zamanlarda Zeynep Bastiki severek dinliyorum.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Nesrin Ünal: Hedeflerimi cok yüksek degilde adim adim koymayi seviyorum. Herseyden önce müzik hayatimda hep var olmali. Cok severek keyif alarak icra ediyorum. Sahnede insanlara sarki söylemek benim icin terapi gibi birsey. Hedefim güzel isler cikarmak mümkün oldugu kadar cok insana ulasmak ve sarkilarimi duyurmak.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç misiniz?

Nesrin Ünal: Iliskilerimde hic kiskanc degilimdir. Hatta bu karsi tarafi rahatsiz bile eder :) Kiskanilmayi da sevmem, cok cabuk bunalirim. Ask hayatim cok iyi gidiyor. Tam 5 yildir asklarin en güzelini, en safini en temizini yasiyorum biricik kizimla :) Tek askim o benim...