Haber: Beyza Betül Cihan

Sağlıklı bir cilt, güçlü tırnaklar ve parlak saçlar için ihtiyaç duyulan önemli unsurlar vitaminler ve minerallerdir. Doğru beslenme ve vücuda gereken besin maddelerini sağlama konusundaki bilinçli yaklaşım, dış görünümü olumlu yönde etkilemenin anahtarıdır.

Cildin sırrı: C vitamini ve E vitamini cildin sağlıklı ve parlak görünmesi için C vitamini oldukça önemlidir. C vitamini, cildin kolajen üretimini artırarak esnekliği ve gençliği korumasına yardımcı olur. Aynı zamanda cilt lekelerinin görünümünü azaltabilir. E vitamini ise cildi serbest radikallere karşı korur, antioksidan özelliği ile cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Tırnakların sırrı: Biotin ve çinko Sağlıklı tırnaklar için biotin (B7 vitamini) ve çinko önemlidir. Biotin tırnakların sağlığını desteklerken çinko, tırnakların güçlenmesine yardımcı olur. Bu vitamin ve mineral eksikliği, tırnakların kırılganlaşmasına ve zayıflamasına neden olabilir.

Saçların sırrı: B vitaminleri ve demir saç sağlığının temeli besleyici maddelerdir. B vitaminleri saç foliküllerini besler ve saçın uzamasını destekler. Özellikle B7 vitamini (biotin) saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Demir eksikliği ise saç dökülmesine neden olabilir. Demir, saç foliküllerinin beslenmesine ve saçın sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Doğru beslenme ile güzellik: Sebzeler, meyveler ve protein kaynakları sağlıklı bir cilt, güçlü tırnaklar ve parlak saçlar için doğru beslenme önemlidir. Renkli sebzeler ve meyveler içerdikleri vitaminler ve antioksidanlar ile cildinizi korur. Protein kaynakları (et, balık, tavuk, yumurta, baklagiller) saçların yapısını destekler. Ayrıca su içmek de cildin nemlenmesine yardımcı olur.

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almak, içten dışa doğru sağlıklı bir görünümün anahtarıdır. Ancak vitamin ve mineral takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir.