Belgrad

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliğe ilişkin başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı beldelerde mayıs sonundan bu yana yaşanan gerginlikte gözaltına alınan Kosovalı Sırpların bir an evvel serbest bırakılması çağrısında bulunan Vucic, "Gözaltına alınan Kosovalı Sırplar serbest bırakılmadığı sürece hiçbir şey hakkında konuşmayacağım. (Belgrad-Priştine Diyalog Süreci) Diyalog da bu şartlarda tamamen anlamsız." dedi.

Vucic, Kosova polisinin dün iki çocuğa saldırdığını iddia ederek, "Biz her zaman barışı korumaya çalıştık. Batılı güçlere karşı her zaman ciddi ve güvenilir bir partner olmaya çalışsak da suçlu taraf hep biz olduk. Artık çıkış yolumuz kalmadı." diye konuştu.

Sırbistan'a karşı "hibrit savaş" yürütüldüğünü savunan Vucic, "Batı ülkelerinin aldığı kararlar, Kosovalı Sırpların vurulmasına ve şiddet görmesine izin veriyor. (Kosova Başbakanı Albin) Kurti ise her şeyi yapmakta serbest. Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX), sadece Kosova'yı koruyor, şiddet gören Sırplar umurlarında değil." ifadelerini kullandı.

"Kurti, ne pahasına olursa olsun savaş istiyor"

Vucic, hafta içinde Sırbistan'da gözaltına alınan ancak Kosova'nın kaçırıldıklarını iddia ettiği 3 Kosovalı polisin durumuna ilişkin, "Bizim kurumlarımızdan hiç kimse hiçbir zaman idari sınırı geçmedi. Sınırı geçersek geri dönüşü olmaz." dedi.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'den beri yürütülen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin Kurti'yle devam edemeyeceğini söyleyen Vucic, "Kurti, ne pahasına olursa olsun savaş istiyor. Sürekli provokasyon ve çatışma ortamı oluşturuyor. Bunları yaparken de birileri tarafından korunuyor. O zaman onunla görüşmeye devam edin, beni sonuçtan haberdar edersiniz." diye konuştu.

Vucic, bundan sonraki süreçte NATO'ya karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini ancak kararları "tek başlarına" alacaklarını belirterek, "Kosova'nın kuzeyindeki sahte belediye başkanları istifa edene ve Kosova Özel Birlikleri kuzeydeki belediyelerden çekilene kadar konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde Brüksel'de yapılması planlanan görüşmeye katılıp katılmayacağını daha sonra bildireceğini ifade eden Vucic, barışı koruyacaklarını ancak Kosovalı Sırpların şiddet görmesine de asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kosova ile Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

AA