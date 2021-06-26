Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
TÜBİTAK personel alıyor
TÜBİTAK personel alıyor
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...

95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Haziran 2021 Cumartesi 17:32
0 Okunma
95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

ANKARA

95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik bindiği safkanlarla üst üste 7’nci kez yarışçılığın derbisini kazanmış oldu

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Gazi KoşusuBurgasSanem Kahraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvimde
F1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvimde
Gazi koşusu yarın 17.15'te start alacak
Gazi koşusu yarın 17.15'te start alacak
Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlık için tek aday
Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlık için tek aday
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans