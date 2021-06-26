95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

ANKARA
95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik bindiği safkanlarla üst üste 7’nci kez yarışçılığın derbisini kazanmış oldu
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı.
ANKARA
95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik bindiği safkanlarla üst üste 7’nci kez yarışçılığın derbisini kazanmış oldu
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ