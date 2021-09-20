A Milli Futbol Takımında Stefan Kuntz dönemi resmen başladı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Stefan Kuntz'un yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz'a güvendiklerini ve 2022 Dünya Kupası'na katılmayı arzuladıklarını vurgulayarak, “Öncelikle Şenol Güneş hocamıza, bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Güneş, çok değerli, dünya tecrübesinde bir isim ve A Milli Takımımıza unutamayacağımız hizmetlerde bulundu. Kendisine, bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diliyorum. Kan değişiklikleri futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşanan süreç üzerine Şenol Hocamızla görüşmeler yaptık. Karşılıklı mutabık kalarak yolları ayırdık ve ardından da Stefan Kuntz isminde karar kaldık. Kuntz, futbol anlayışı, kariyeri ve disiplininin yanı sıra, son 5 yılda 3 kez Avrupa Şampiyonası Finali oynatıp, 2 kez şampiyon olarak Almanya U21 Takımının en başarılı teknik direktörü olarak ülkemize geldi. İnşallah Almanya için bir kayıp, Türkiye için kazanç olacaktır. Ekim ayında ilk sınavlarımızı vereceğiz. Kalan 4 maçta, özellikle Norveç maçında tüm ülkeyi, milli takım etrafında toplanmaya davet ediyorum. A Milli Takım hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve inşallah da bunu başaracağız. Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek kendisini yıpratmayalım. Kendisi A Milli Takım'ın ilk yabancı hocası değil. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz, uzun yıllar da birlikte çalışmak istiyoruz. Yeni görevinde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçle birlikte Hamit Altıntop, milli takımlardan sorumlu olacak" diye konuştu.

“BU KONTRATTA DA TAZMİNAT SÖZ KONUSU”

Sözleşmenin 3 yıllık olduğunu söyleyen Özdemir, “Her kontratta olduğu gibi bu kontratta da tazminat söz konusu. Kendisiyle tazminat konuşulurken teveccühte bulundu ve böyle bir madde imzaladık. Memnunuz. Ayrılan hocamızla masa başında anlaşarak vedalaştık. Bu konulardan birisi de tazminat maddesiydi. TFF ile Şenol Güneş arasında yapılan anlaşmada hak ettiği tazminatın yarısından daha az miktara anlaştık. Karşılıklı ibralaşarak sözleşmemizi sonlandırdık” ifadelerini kullandı.

“YABANCI SAYISI SENEYE DÜŞECEK”

Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, “Bu sene, gelecek sene ve bir sonraki sene oynayacak yabancı sayısını ilan ettik. Bunun ilk senesini yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle de bu kararı 1 yıl geciktirdik. Bu konuları detaylı olarak tekrar görüşeceğiz. Bu kararların milli takıma etkisinin nasıl olacağını değerlendiriyoruz. Hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Şu andaki sistemimiz devam ediyor. Sergen Hoca da ‘Bu sisteme alıştık, gelecek yıl da bu kararın devam edeceğini bilmek istiyorum' dedi. Evet, bu karar gelecek sene de devam edecek” şeklinde konuştu.

HAMİT ALTINTOP: KUNTZ'UN SAHA İÇERİSİNDE EN İYİSİNİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ

Stefan Kuntz'a bütün bilgi birikimi ve tecrübesiyle destek olacağını söyleyen A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise, "Eski bir milli futbolcu olarak böyle önemli bir kararda yer almaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu sorumluluk için teşekkür ediyorum. Yükün farkındayım ama ben Hamit Altıntop olarak bunu tecrübem ve birikimimle keyfe çevireceğim. Zor bir görev ama zoru seviyoruz. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Sayın Kuntz'u genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle tanıtmak istiyoruz. Kendisi görevin bilincinde. Ben kendisini saha dışında en iyi şekilde destekleyeceğimin sözünü verdim. Kendisinin de saha içinde en iyisini yapacağına inanıyoruz. Almanya'da A takım çalıştırma şansını bulamadı ama burada, ikinci vatanında bu şansı kendisine veriyoruz ve inanıyorum ki kendisi bu şansı en iyi şekilde değerlendirecektir. Umarım en kısa zamanda güzel futbol ve çok iyi sonuçlarla tekrar buluşuruz. Bizim hedefimiz, Türkiye'de futbol kültürünü artırmak" dedi.

"20-25 HOCA İLE GÖRÜŞTÜK"

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından 20-25 hocayla görüştüklerini açıklayan Altıntop, “Hedefimiz çok büyük. Şenol hocamız ile vedalaştıktan sonra 20-25 hocayla görüştük ve konuştuk. Türkiye'nin albenisi ve potansiyeli çok. Bunu herkes kabul ediyor. Ama onlar Türkiye'nin eksiklerini görmüyorlar. Güzel statlar var, çok iyi kulüpler var. Ama gerçekler de var. Buna müdahale etme zamanı artık. Bunu hissettireceğiz. Önemli olan bu eksiklerimizi görmemiz. Biz de çok iyi skorlar istiyoruz ama eğitimde, bilimde o eksikleri görüyoruz. Bunu en kısa sürede telafi etmeye çalışacağız. Coşku, heyecan bizde var ama gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hedefimiz Norveç maçı. Bu maçta bir ekip olalım, eskisi gibi birbirimizi destekleyelim. Herkes stada gelsin. Doğru mesajlarla, doğru yaklaşımla bu takımı el üstünde tutalım. Stefan Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Sonunda güzel futbol ve güzel sonuçlarla, güzel şeyler konuşuruz ve umarım biraz daha tebessüm olur yüzümüzde" açıklamasında bulundu.

STEFAN KUNTZ: BENİM İÇİN BİR ANLAMDA EVİME DÖNMEK GİBİ OLDU

Sözlerine Türkçe olarak “Merhaba Türkiye” diyerek başlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, “İlk söylemek istediğim, Hamit beni ilk aradığında hissettiğim gururdur. Sonrasında görüşmeleri yürütme imkanımız oldu. Son derece başarılı ve ünlü Türk teknik adamların ardından benim gelecek olmamdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Hepimizin bugünün ardından tüm gücümüzü toplayıp hızla Norveç maçına odaklanmamız gerekiyor. Herkesin milli takım arkasında destek olması gerekir. Başkana ve Hamit'e çok teşekkür ediyorum. Benim için bir anlamda evime geri dönmek gibi oldu. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Bugün bile hayatımda bir yerde hata yaptım mı diye düşündüğümde, Türkiye'den erken ayrıldım derim. O dönemdeki takım arkadaşlarımdan Sergen'i teknik direktör olarak televizyonda gördüğümde kahkahalar attım. Onun teknik direktör olması ve bu kadar başarılı olması nedeniyle saygı duyuyorum. Rıza, Recep, Ertuğrul, Metin çok güzel arkadaşlıklarımın olduğu isimler. Burada teknik direktörlüğe geçme durumum ilk ortaya çıktığında, çocuklarım ve eşim de ‘Biz de seninle Türkiye'ye gelebilir miyiz' dediler. Yönetim kurulunun bu inancı nedeniyle çok mutluyum. Türk oyuncularının nasıl bir potansiyeli olduğunu biliyorum. Bu oyunculara biraz organizasyon ve yapı kazandıracağız. Ayrıca öyle bir özgüvenimiz var ki, yeniden Türk Bayrağı'na bakarak zaferimizi kutlayacağız. Bana duyduğunuz güven için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"MART AYINDA BU TAKIMIN POTANSİYELİNİ GÖRDÜM"

Türkçe dersleri alacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Sahadayken aklıma, Beşiktaş'tayken de kullandığım bazı kelimeler de gelecektir. Futbol Türkçesi diyorum ben buna. Baştan çok büyük fikirlerimi anlatmak istemiyorum. Öncelikle oyuncularımla konuşmayı tercih ederim. Yarın oyuncularla temasa geçeceğim. Burada kulüpler ve temsilcilerle görüşeceğim, antrenörlerle görüşeceğim. Şu anda Hamit bana yardımcı oluyor. Bazı maçları izlerim. Bir işe yeni başlıyorsanız, iyileştirme önerileri konusunda biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Mart ayındaki performans aslında benim bu işi almamdaki en önemli şey oldu. Çünkü bu takımın potansiyelini gördüm. Şimdi yeniden bu potansiyele ulaşmak için neler yapabileceğimize bakacağız” dedi.

"BAŞIMA GELECEKLERİN NELER OLDUĞUNU BİLİYORUM, TECRÜBEM VAR"

Baskı ortamına alışkın olduğunu altını çizen 58 yaşındaki teknik adam, “Sözleşmeyi daha imzalamadığım için cevapları dikkatli vermem gerekiyor. Beşiktaş döneminde sizin tarif ettiğiniz konuyu yaşadım. Bazen 4'üncü sıraya geriliyorduk, ardından Süleyman Seba ile bir toplantı yapılıyordu ve disiplin önlemleri alınıyordu. Kazandığımız zamanlarda da neler yaşadığımızı hatırlıyorum. Bu durum Almanya'da da benzer. Buradaki kadar duygusal olmasa da baskı aynı derecede oluyor. Beni biraz tanımışsınızdır. Ben olumlu bakan iyimser bir insanım. Pozitif bir bakış açısıyla hareket etmek isteyen bir teknik adamım. Başıma geleceklerin neler olduğunu biliyorum, bu konuda tecrübem var. Başarılı bir milli takım antrenörü olmak istemenin yanı sıra, en Türk Alman ya da en Alman Türk olmak istiyorum. Sizin gösterdiğiniz konukseverlik beni sevindiriyor. Ama günün birinde gitmek zorunda kalırsam, benim hakkımdaki görüşün de daha iyi bir seviyede olmasını istiyorum” diye konuştu.

"ÜLKEYİ TANIMANIZ VE KARAKTERİNİ ANLAMANIZ GEREKİYOR"

Bilime inanarak yola devam edeceklerii söyleyen Kuntz, “Almanya U21 Takımı'ndaki asistanım tecrübeli bir isimdi. Kendisi Milli Takım tecrübesi olan bir oyuncuydu. Bilimsel anlamda uzman bir antrenör. Burada tabii ki A Milli Takım'da böyle bir konuya ihtiyaç yok. Bunun yerine anadili Türkçe olan bir antrenör tercih ederim. Bilimsel alanı da muhafaza edeceğiz. 4 isim var. Beraber oturup şuna karar vermemiz gerekecek. Benim desteklediğim, futbolda hakim olan bilimsel yöntemleri, Türk futboluna nasıl kazandıracağımızı çalışacağız. Ülkeyi tanımanız ve ülkenin karakterini anlamanız gerekiyor. İşte o zaman takımı geliştirmenin yolunu bulabiliriz” açıklamasında bulundu.

“OYUNCULARIN HANGİ ÜLKEDE OYNADIĞININ ÖNEMİ YOK"

Kulüp teknik direktörlerinin, bu görevde kendisine yardımcı olmasının önemli olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Oyuncuların hangi ülkede oynadığının önemi yok. Sahaya çıkacak olan oyuncular önemli. Önümüzdeki hafta 3 oyuncuyu izleyeceğim. Geçen hafta Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını ve Frankfurt-Fenerbahçe maçını izledim. Ama Türkiye'de oynayan ve Avrupa'da oynayan oyuncular arasında ayrım yapmıyorum. Burada birlik oluşturmak istiyoruz. Bol bol seyahat etmem ve oyuncularla bağ kurmam gerekecek. Fakat kulüplerdeki teknik adamların bana yardımcı olması önemli ki, ben burada en iyi ekibi oluşturayım. Sergen'le ilgili olarak neden güldüğümü söyleyeyim. Sergen'in en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duydum. Hayatım boyunca oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur kendisi. Ama o dönemde onun öncelik listesinde disiplinin en üst sırada olduğunu söyleyemem. Ama teknik direktör olarak onu gördükten sonra kendime baktım, aynı kilolarda olmadığımızı gördüm. Ama en kısa sürede kendisiyle görüşmek istiyorum. Eminim ki bana çok yardımcı olacaktır. Rıza beni aradı ve başarı diledi. Hamit üzerinden de birçok oyuncu arkadaşım bana ulaştı. Bu bilgi alışverişini işin içine katabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.