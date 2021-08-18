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Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe maçı sonrası umutlu

Takımın yeni kalecisi Arijanet Muric de Adana'daki ambiyansın çok güzel olduğunu kısa zamanda daha iyi seviyede olacaklarını kaydetti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:28
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Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe maçı sonrası umutlu

ADANA, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları sürerken, Fenerbahçe maçının kendileri adına olumlu geçtiğini dile getiren mavi lacivertli oyuncu Kaan Kanak, sonuca gidemeseler de ligde iyi şeyler yapacaklarının sinyalini verdiklerini söyledi. Takımın yeni kalecisi Arijanet Muric de Adana'daki ambiyansın çok güzel olduğunu kısa zamanda daha iyi seviyede olacaklarını kaydetti.

Mavi lacivertlilerde Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları hafta başından beri devam ediyor. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor'un tecrübeli savunmacısı Kaan Kanak, ligin ilk maçında Türkiye'nin önemli kulüplerinden biriyle karşılaştıklarını ve kendileri adına genel anlamda olumlu bir maç çıkarttıklarını belirtti.

KANAK: ŞANSSIZ BİR GOL YEDİK

Maçta iyi bir mücadele vermelerine rağmen şansız bir gol yedikleri için sonuca gidemediklerini ifade eden Kanak, "Pozisyonlar geldi ama değerlendiremedik. Bundan dolayı sonuç kaçınılmaz oldu. Biz iyi bir takımız, üzerine koyarak devam edeceğiz. Bunun sinyallerini de verdiğimizi düşünüyorum. Bu ligde iyi işler yapacağız. Daha inanarak, isteyerek mücadele edeceğiz. Fenerbahçe maçında ambiyans çok iyiydi. Taraftarımızın gücünü gördük, hissettik. Kayseri'ye kazanmak için gideceğiz" dedi.

MURIC: ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ

Öte yandan takımın yeni transferlerinden Kosovalı kaleci Arijanet Muric ise Fenerbahçe maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, yeni bir takım oldukları için adapte süreci yaşadıklarını söyledi. Daha iyi yerlerde olmayı hakkettiklerini ve bunun olacağına inandığını dile getiren Muric, "Kendimi çok özgüvenli hissediyorum, herkes birbirine alıştı. Takım içerisinde ambiyans güzel. Takıma katılalı yaklaşık 2 hafta oldu ama bende herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. En kısa şekilde takıma adapte olmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporFenerbahçeSüper LigYukatel KayserisporYeni Çağrı
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