Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.181,84
ALTIN
988,89
DOLAR
18,63
STERLÄ°N
20,90
EURO
18,27
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f taÅŸÄ±nmazlarÄ± kiraya verilecek
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f...
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100 adet S plakayÄ± kiraya verecek
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100...
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire...

AlaÃ§atÄ± rÃ¼zgarÄ± dÃ¼nyayÄ± birleÅŸtirecek

04 KasÄ±m 2022 Cuma 15:44
AlaÃ§atÄ± rÃ¼zgarÄ± dÃ¼nyayÄ± birleÅŸtirecek

Ä°ZMÄ°R - RÃ¼zgar sÃ¶rfÃ¼nde TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli merkezlerinden biri olan Ã‡eÅŸme AlaÃ§atÄ±, 16-20 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda AlaÃ§atÄ± Wind Fest kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye tarihinde ilk kez Ã§ocuklar ve genÃ§ler kategorisinde PWA Slalom World Cup'a ev sahipliÄŸi yapacak. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ã‡eÅŸme Belediyesi ve TÃ¼rkiye Yelken Federasyonu iÅŸ birliÄŸiyle Ã‡aÄŸla Kubat Windsurf Academy tarafÄ±ndan organize edilecek ÅŸampiyonada 15 Ã¼lkeden 100'den fazla sporcu bir araya gelecek. Sporcular, IQFoil ve Finn kategorilerinde yarÄ±ÅŸacak.

EKREM ORAN: MUTLULUK DUYUYORUZ

Daha Ã¶nce turizm cennetleri Hawaii, Kanarya AdalarÄ± ve Bonaire'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°spanya, Fransa, Almanya, Danimarka, Japonya ve GÃ¼ney Kore'de organize edilen PWA Slalom World Cup, genÃ§ler ve Ã§ocuklar klasmanÄ±nda Ã¼lkemizde ilk kez dÃ¼zenlenecek. Ã‡eÅŸme Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Oran, "SÃ¶z verdiÄŸimiz gibi uluslararasÄ± sÃ¶rf yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± AlaÃ§atÄ±'ya yeniden getirdik. SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam kenti Ã‡eÅŸme'de 12 ay boyunca kÃ¼ltÃ¼r sanat etkinliklerimiz devam edecek. AlaÃ§atÄ± Wind Fest'e ev sahipliÄŸi yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederim, tÃ¼m sporcularÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum" dedi.

Ã‡AÄžLA KUBAT: Ä°ZMÄ°R TANINACAK

Sporculuk kariyerinde Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu, DÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluklarÄ± bulunan Ã‡aÄŸla Kubat, Ã§ocuklar ve genÃ§ler kategorisinde dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli organizasyonlarÄ±ndan birini dÃ¼zenlemenin gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "PWA Slalom World Cup AlaÃ§atÄ±'nÄ±n ve Ä°zmir'in dÃ¼nyaca tanÄ±nmasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenecek. Projeye ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nden bu yana bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rerek ilerledik. AlaÃ§atÄ±'da 5 gÃ¼n boyunca yarÄ±ÅŸma heyecanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AlaÃ§atÄ± Wind Fest kapsamÄ±nda Ã§ok renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸanacak. 16-20 KasÄ±m'da dÃ¼nyanÄ±n sÃ¶rf cenneti AlaÃ§atÄ±'ya herkesi bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

Ã‡aÄŸla Kubat, "GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±mÄ±z Mehmet KasapoÄŸlu ile Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z TunÃ§ Soyer baÅŸta olmak Ã¼zere, her zaman yanÄ±mÄ±zda duran Ã‡eÅŸme Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ekrem Oran ile Yelken Federasyonu BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã–zlem Akdurakâ€™a ve sponsorlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ederiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlaÃ§atÄ± RÃ¼zgarÄ±Izmir
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Buceschi hedefi aÃ§Ä±kladÄ±
A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Buceschi hedefi aÃ§Ä±kladÄ±
FenerbahÃ§e, Avrupa ve Lig'de zirvede
FenerbahÃ§e, Avrupa ve Lig'de zirvede
Galatasaray, derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak
Galatasaray, derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans