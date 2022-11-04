AlaÃ§atÄ± rÃ¼zgarÄ± dÃ¼nyayÄ± birleÅŸtirecek

Ä°ZMÄ°R - RÃ¼zgar sÃ¶rfÃ¼nde TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli merkezlerinden biri olan Ã‡eÅŸme AlaÃ§atÄ±, 16-20 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda AlaÃ§atÄ± Wind Fest kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye tarihinde ilk kez Ã§ocuklar ve genÃ§ler kategorisinde PWA Slalom World Cup'a ev sahipliÄŸi yapacak. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ã‡eÅŸme Belediyesi ve TÃ¼rkiye Yelken Federasyonu iÅŸ birliÄŸiyle Ã‡aÄŸla Kubat Windsurf Academy tarafÄ±ndan organize edilecek ÅŸampiyonada 15 Ã¼lkeden 100'den fazla sporcu bir araya gelecek. Sporcular, IQFoil ve Finn kategorilerinde yarÄ±ÅŸacak.



EKREM ORAN: MUTLULUK DUYUYORUZ



Daha Ã¶nce turizm cennetleri Hawaii, Kanarya AdalarÄ± ve Bonaire'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°spanya, Fransa, Almanya, Danimarka, Japonya ve GÃ¼ney Kore'de organize edilen PWA Slalom World Cup, genÃ§ler ve Ã§ocuklar klasmanÄ±nda Ã¼lkemizde ilk kez dÃ¼zenlenecek. Ã‡eÅŸme Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Oran, "SÃ¶z verdiÄŸimiz gibi uluslararasÄ± sÃ¶rf yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± AlaÃ§atÄ±'ya yeniden getirdik. SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam kenti Ã‡eÅŸme'de 12 ay boyunca kÃ¼ltÃ¼r sanat etkinliklerimiz devam edecek. AlaÃ§atÄ± Wind Fest'e ev sahipliÄŸi yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederim, tÃ¼m sporcularÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum" dedi.



Ã‡AÄžLA KUBAT: Ä°ZMÄ°R TANINACAK



Sporculuk kariyerinde Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu, DÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluklarÄ± bulunan Ã‡aÄŸla Kubat, Ã§ocuklar ve genÃ§ler kategorisinde dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli organizasyonlarÄ±ndan birini dÃ¼zenlemenin gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "PWA Slalom World Cup AlaÃ§atÄ±'nÄ±n ve Ä°zmir'in dÃ¼nyaca tanÄ±nmasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenecek. Projeye ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nden bu yana bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rerek ilerledik. AlaÃ§atÄ±'da 5 gÃ¼n boyunca yarÄ±ÅŸma heyecanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AlaÃ§atÄ± Wind Fest kapsamÄ±nda Ã§ok renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸanacak. 16-20 KasÄ±m'da dÃ¼nyanÄ±n sÃ¶rf cenneti AlaÃ§atÄ±'ya herkesi bekliyoruz" diye konuÅŸtu.



Ã‡aÄŸla Kubat, "GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±mÄ±z Mehmet KasapoÄŸlu ile Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z TunÃ§ Soyer baÅŸta olmak Ã¼zere, her zaman yanÄ±mÄ±zda duran Ã‡eÅŸme Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ekrem Oran ile Yelken Federasyonu BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã–zlem Akdurakâ€™a ve sponsorlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ederiz" dedi.