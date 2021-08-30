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Altay - Fenerbahçe: 0-2

Süper Lig 3'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:33
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Altay - Fenerbahçe: 0-2

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini 51'inci dakikada Ferdi, 55'inci dakikada Valencia kaydetti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Fenerbahçe 9 puana ulaşırken, ilk yenilgisini alan Altay 6 puanda kaldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci resmi maçında ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

18'inci dakikada defansın arkasına sarkan Valencia topa vurmakta gecikince, kaleci Lis meşin yuvarlağa sahip oldu.

26'ncı dakikada ev sahibi ekipten Pinares'in savunmasının arkasında gönderdiği topa tehlikeyi sezerek hareketlenen kaleci Altay, Naderi'den önce sahip oldu.

33'üncü dakikada Fenerbahçe atağında topla ilerleyen Osayi-Samuel ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43'üncü dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Osayi-Samuel'in pasında sağdan ceza sahasına giren Muhammed'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada Muhammed'in ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia'nın vuruşunda kaleci Lis topu ayaklarıyla kornere çeldi. Soldan Sosa'nın kullandığı kornerde Gustavo yakın mesafeden kafayı vurdu, Lis bir kez daha golü önledi.

51'inci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Cebrail'den kaptığı topla rakiplerinden sıyrılan Ferdi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

55'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla solda topla buluşan Ferdi ceza sahasına yerden ortaladı, Valencia gelişine plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

64'üncü dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Rodriguez ceza sahasına kesti, Murat'ın kafa şutunda top üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim, sakatlanarak sahaya sedye ile terk etti. Kim'in yerine Serdar Aziz oyuna dahil oldu.

90+4'üncü dakikada Altaylı genç Eren'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

DHA

Son Güncelleme: 30.08.2021 08:36
Anahtar Kelimeler:
AltayFenerbahçeSüper LigFutbol
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