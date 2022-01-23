Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

HATAY

ERDOĞAN: BİZİM İÇİN 2 PUAN KAYIP OLDU

Kaybedilen iki puandan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, çok duygusal anlamda duygu geçişi olan bir hafta yaşadıklarını söyledi. Hafta sonu Türkiye liginin çok güçlü kulübüne karşı çok iyi bir futbolla 4-2’lik bir galibiyet elde ettikten sonra ve bunun mutluluğunu yaşadıktan sonra hafta içi hiç beklemedikleri çok ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Mutluluğun zirvesini yaşarken, üzüntünün de dibini gördük hafta içi. İster istemez bu maça da yansıdığını düşünüyoruz. Ne kadar oyuncularımızla toplantı yapıp özgüvenlerini yine yukarıya çıkarmaya çalışsak da oyuncuları tabi ki duygusal anlamda maça çıkarken acaba gol yer miyim, acaba nasıl maç olur düşüncesiyle maça başladı. Oyuncularım 90 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettiklerini savunma kısmını çok iyi yaptıklarını, hücum geçişlerinde zaman zaman işte o duygu geçişinden sanırım, aceleci davrandığı, pas tercihlerini iyi kullanmadıkları için üçüncü bölgede istediğimiz kadar etkili olamadık. Ama ona rağmen Rizespor’dan daha çok pozisyona girdiğimizi, daha çok topa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama bunu maalesef sonuçlandıramadık. 1 puan aldık. Tabi bizim için 2 puan kayıp oldu. Özellikle kendi evimizde şu süreçte hafta içi yaşadığımız mağlubiyet sonrası 3 puan alıp milli araya daha moralli girmek istiyorduk. Şimdi birkaç gün dinlendikten çünkü fiziksel olarak da aşağı yukarı takımın 8-9 tane oyuncusu sürekli oynayan oyuncular hafta içi ve hafta sonuyla birlikte 3 maç oynadı. Fiziksel olarak da, psikolojik anlamda da biraz dinlenmeye ihtiyaçları var. Birkaç gün dinlendikten sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. İnşallah bu arada da Afrika Kupası’ndan dönen arkadaşlarımız olur. Mehdi’nin de babasının son anda çok ciddi bir şekilde rahatsızlanması ve ölümle mücadele etmesi bizi tabi ki bir oyuncu daha eksiltti. Fazla hamle oyuncumuz kalmadı. Oyuncularıma teşekkür ederim. İyi niyetli sonuna kadar da galibiyeti arayan bir Hatayspor vardı. Gönül isterdi bugün buraya bu soğukta gelen taraftarlarımızı ve bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızı bugün mutlu evlerine göndermek. Ama bunu başaramadığımız için üzgünüm. Ama dediğim gibi oyuncularıma da az evvel söyledim. İyi niyetlerinden ve saha içerisindeki mücadelelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”