Atlı ciritçiler, motokros sporcularına karşı

ERZİNCAN, atlı ciritçiler ile motosikletliler arasında düzenlenen cirit mücadelesi ilgi gördü.



Erzincan’da motokros sporu ile uğraşan motosiklet sürücüleri ile cirit sporcuları cirit sahasında karşı karşıya geldi. 7 kros motosikleti ve 7 attan oluşan 2 takım sahada karşılıklı yerlerini aldı. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte cirit sahasındaki ilginç maç başladı. At üstündeki ciritçiler, motosiklet sürücülerine ciriti isabet ettirmenin mücadelesini verdi. Toprak zeminde kıyasıya geçen maçı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. Gösteri müsabakasında at kişnemeleri, motosiklet sesine karıştı. Cirit sahasında yapılan gösteri maçında motosikletlilerle karşılaştıklarını belirten Serhat Sever, “Ata sporumuz ciriti, motosikletli arkadaşlarla oynadık. İlginç bir tecrübe oldu" dedi.



Motosikletlerin yakıtı bitmediği sürece atların nefesinin tükenmeyeceğini söyleyen Emrah Aydın, “Bir de böyle deneyelim dedik. Katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir şey oldu. Bundan sonra bunu sık sık yapabiliriz. Onların yakıtı bitmediği sürece bizim de atlarımızın nefesi kesilmez. Gelen herkese teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir müsabaka oldu. İnşallah tekrar tekrar yaparız" diye konuştu.



Cirit sahasında atlı ciritçilere karşı mücadele veren motosiklet sürücüsü Canser Atila, “Ata sporumuz olan atlı ciriti farklı bir şekilde deneyimlemek için motorlarla atlara karşı bir müsabaka düzenledik. Çok zevkli geçti" derken, motokros sporcusu Emre Saygı, şunları söyledi:



“Aslında ikisi de birbirine denk hemen hemen. Atlarda çok hızlı motorlar da. Ben başta çok ihtimal vermiyordum ama atlarda gayet hızlı. Zevkli oldu. İnşallah devamını getiririz."



Cirit sahasında farklı bir deneyim yaşadıklarını söyleyen motokros sporcusu Cengiz Han Torgay, “Bugün farklı bir deneyim yaşadık. Erzincan Endru motor gurubu olarak her pazar geziyoruz. Bir sefer de dedik ki atlı sporumuz ciriti yapalım. Motorlarla ve atlarla nasıl olacağına karar verdik. Bunu deneyimlemek için buradayız. Güneşli ve sıcak bir hava var. Güzel bir eğlence oldu bizim için" ifadelerini kullandı.