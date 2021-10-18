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Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: 6-3

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Maçı ev sahibi Alanyaspor, 6-3’lük skorla kazandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ekim 2021 Pazartesi 23:47
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Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: 6-3

9'uncu dakikada soldan gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasının sağındaki Onur Bulut'a pas çıkardı. Onur'un çektiği şut kaleciyi de geçerek filelerle buluştu: 0-1.  

14'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Ancak Efecan, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.

15'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası çaprazındaki Onur topu arkaya çıkardı. Attamah topu karşıladı ve kafayla içeriye ortaladı. Gavranovic'in ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 1-2.

20'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson pası Emre Akbaba'ya verdi. Ceza sahası yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktada çektiği şutu kaleci Lung çıkardı.

22'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda top kaleci Lung'u da geçerek filelerle buluştu: 2-2.

45'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan topu ceza sahası yayındaki Davidson'a ortaladı. Davidson'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

55'inci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Efecan, topu ceza sahasının solunda dışarıdan Umut Güneş'e çıkardı. Umut' un, topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta top filelere gitti: 4-2.

77'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba topu ceza sahası sol çaprazındaki Diedhiou'ya aktardı. Diedhiou'nun şutunda top filelerle buluştu: 5-2.

79'uncu dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında orta alanda topla buluşan Efecan soldan koşu yapan Davidson'a çıkardı. Topla rakip ceza sahasına giren sol kanat oyuncusunun, kalecinin üzerinden gönderdiği top, ağlarla buluştu: 6-2.

89'uncu dakikada soldan gelişen Kayserispor atağında Yasir topu içeriye ortaladı. Gavranovic'in dokunduğu top arka direkte Mustafa Pektemek'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu: 6-3.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 6-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporYukatel KayserisporSüper LigFutbol
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