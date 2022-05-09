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Bahaddin Güneş: Şampiyonluğu sezon başında Abdullah hocaya söylemiştim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:49
Bahaddin Güneş: Şampiyonluğu sezon başında Abdullah hocaya söylemiştim

İSTANBUL - Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve 38 yıl önce yaşanan şampiyonlukta kadroda yer alan Bahaddin Güneş, takımın bu sezon şampiyon olacağını teknik direktör Abdullah Avcı'ya söylediğini belirtti.

Trabzonspor'da 38 yıl önce alınan şampiyonlukta kadroda bulunan ve şu anda TFF 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu. Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'ya şampiyon olacaklarını söylediğini belirten Güneş, "Abdullah hoca ile görüşmüştüm. Hatta 3,4 tane oyuncu almıştın onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim. O da bana 'Şampiyon olursak vallahi dile benden ne dilersen' diyerek espri yapmıştı" diye konuştu.

"KOMPAKT VE KAZANMAKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCESİ OLMAYAN BİR TAKIMDIK"

Bordo-mavili ekipte yaşadığı şampiyonluk yıllarında birlik ve beraberliğin en büyük sır olduğunu dile getiren Güneş, "O dönemde arkadaşlığın, birlik beraberliğin, sevgi ve saygının büyük olduğu bir takım vardı. Kompakt ve kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir takımdık. Çok az gol atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 43 tane gol atıp, 14 tane de gol yemiştik. 50 puanla sezonu şampiyon tamamlamıştık. Şimdiki puan barajı 70, 80'lerde. 50 puanla ligden düşen takımlar bile oluyor. Biz o dönemde 50 puanla şampiyon olmuştuk" şeklinde konuştu.

"PARA, PUL BİZİM İÇİN İKİNCİ PLANDAYDI"

O dönemde paranın ikinci planda olduğunu dile getiren Bahaddin Güneş, "Ağabeyim diye demiyorum. Şenol Güneş'in kardeşiyim. Çok az gol yiyordu. Çok iyi bir defansımız ve orta sahamız vardı. Kalemize top gelmiyordu. 1 tane gol atıp, maçı bitiriyorduk. Amatör bir ruhla oynuyorduk. Para, pul bizim için ikinci plandaydı. Forma ve şehre olan tutkudan dolayı başarılılar geldi ve şampiyonluklar yaşadık. Tabii çok güzel günlerdi" ifadelerini kullandı.

"TFF BAŞKANI OLURSA TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Ağabeyi Şenol Güneş'in isminin TFF başkanlığıyla anılmasıyla ilgili de konuşan Bahaddin Güneş, "TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur. Şenol hocayı Beşiktaş çok istedi. Çünkü orada 2 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum. Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'da St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahaddin GüneşŞampiyonluk
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