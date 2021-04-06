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Basketbolun kalbi Yalova'da atacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, 7-13 Nisan tarihleri arasında Yalova'da yapılacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2021 Salı 10:45
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Basketbolun kalbi Yalova'da atacak

YALOVA - Yalova Terma City’nin sponsorluk katkıları ile düzenlenecek ligde tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabında Türkiye’nin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak.
 

"500 KİŞİLİK KAFİLEYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN ONURLUYUZ"

Pandemi sürecinde oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkililerinin sağlığını düşünerek salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutulacak. Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City'nin Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, "8 Nisan Perşembe günü 2020-2021 sezonunun ilk maçının heyecanı yaşanacak" dedi. Talas, “Yalova’da oynanacak ve 1 hafta sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1.Etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 16 takımı, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz" diye konuştu.

İlk maçın heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Talas, "Engelli sporcularıma kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırmaya hazırız. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atacak” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Basketbolun Kalbi Yalovada AtacakTekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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