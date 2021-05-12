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Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 1-2

Süper Lig'in 41'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Bertolacci ve 80'inci dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 55'inci dakikada Ghezzal'den geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:44
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 1-2

2'nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında çapraz pozisyonda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı. 

7'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda top kaleci Viviano'nun kucağında kaldı.

22'nci dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda top az farkla yandan auta gitti.

39'uncu dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec yerden ortaya çevirdi. Penaltı noktası üstünde Bertolacci'nin ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

41'inci dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini'nin arka direğe çıkardığı topa Ndao vurdu. Welinton, ağlara giden topa son anda ayak koyarak kornere gönderdi. 

45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde Larin'in kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi ve iki hamlede topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Ndao'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Borini'nin şutunda kalei Ersin topu kornere tokatladı.

55'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Vida orta sahada kaptığı pas sonrasında Larin'i gördü. Sol kanattan hareketlenen Larin'in yerden içeri çevirdiği topta arka direkte Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

59'uncu dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Kouodu'nun çaprazdan çektiği sert şutta üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

67'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutunda top kaleci Viviano'nun kucağında kaldı.

77'nci dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Zukanovic, orta sahada Mensah'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

80'inci dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen Karagümrük atağında sol kanatta topla buluşan Ndao ceza yayı üstündeki Borini'yi gördü. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFatih KaragümrükSüper LigFutbol
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