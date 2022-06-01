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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde 2'nci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen mazbata törenine; divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, seçme ve sicil, disiplin ile denetleme kurulu başkanları ve üyeleri, katıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2022 Çarşamba 17:28
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı kuran, yöneten ve bu zamana kadar emek veren herkesi rahmetle andığını ifade etti. Genel kurul üyelerine teşekkür eden Çebi, ""Geçtiğimiz pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulda seçimi son derece sağlıklı ve huzurlu yöneten tüm çalışanlara ve bu organizasyonu herkesin kabul edeceği şekilde yürüten divana bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kulüpte emeği geçen, rahmetli olan ya da hala yaşayan tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza, huzurlarınızda saygılarımı arz ediyorum. Yeni yönetim kurulu üyelerini ve başkan olarak beni seçen, Beşiktaş'ın en üst kurulu olan genel kurula bize gösterdiği teveccühler için teşekkür ediyorum. Özellikle son seçimle buraya gelen disiplin kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu şerefli ve birbirleriyle buraya yarışarak gelen arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Beşiktaş'ın menfaatlerini önde tutan kişiler olarak bizlerle beraber yol yürüyeceklerine hiç şüphem olmadığını belirtmek istiyorum. Özellikle gördüğüm manzara şu. Genelde kurullardaki arkadaşlarım, hepsi pırıl pırıl ve çok yeni. Bizim yönetim kurulumuza baktığınız zaman da aynısını göreceğinizi biliyorum, hissediyorum. Dolayısıyla yeniyiz. Yepyeniyiz, enerji doluyuz. Benim 9'uncu senem. 5'inci mazbata alışım. Bir tek içinizde eski olan benim ve Avukat Engin Baltacı ağabeyimiz. Emre Kocadağ ve Umut Şenol kardeşimiz var. Ama araya 1, 2 tane de tecrübeli koymakta fayda var. Dolayısıyla Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağımıza, Beşiktaş'ın menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımıza, Beşiktaş'ımızın sportif başarılarla camiasını mutlu edeceğine, bu hırsla çalışacağımıza, yönetim kurulum adına hepinizin önünde söz veriyorum. Allah, Beşiktaş'a sonsuza kadar ayakta kalmayı nasip etsin. Buraları yönetmek ve camianın bir parçası olmak, çocuklarımıza ve torunlarımıza nasip olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBaşkanAhmet Nur Çebi
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