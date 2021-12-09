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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2021 Perşembe 14:39
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kötü sonuçlara rağmen 2 hafta önce "Yola devam" kararı alınan teknik direktör Sergen Yalçın ile, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından yollar ayrıldı.

Bu sabah tesislere gelen Sergen Yalçın, antrenmana çıkmayarak başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Bu görüşmede Sergen Yalçın'ın sunduğu istifa, başkan Ahmet Nur Çebi tarafından kabul edildi. Beşiktaş iki gün sonraki Kayserispor maçına büyük ihtimalle altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli ile çıkacak.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından 29 Ocak 2020'de çok büyük taraftar desteğiyle göreve gelen ve binlerce taraftarın önünde imza atan Sergen Yalçın, geçen sezon takımı lig şampiyonu yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı. Bu sezona oldukça flaş transferlerle ve öncelikli olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yola çıkan Sergen Yalçın ve öğrencileri, art arda alınan mağlubiyetlerle hedeflerinin oldukça uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 6 mağlubiyet alarak puan alamayan siyah beyazlılar, eksi 19 averaj ile de tarihin en kötü averajlarından birine sahip oldu. Ligde de Avrupa ile orantılı olarak mağlubiyetler alan Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 10 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 9'uncu sıraya kadar geriledi ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Beşiktaş bu sezon 21 resmi maçta 12 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, bu süreçte 25 gol atıp 41 gol yedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen Yalçın Dönemi
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