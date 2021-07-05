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Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:06
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Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor

BURSA - Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde duyurduğu karar ile birlikte; 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi. Pandemi etkisi nedeniyle taraftarından uzak kalan Bursaspor da yeni sezon ile birlikte yeniden taraftarına kavuşacak.


 

14 Mart 2020 tarihinde TFF 1'inci Lig 2019/20 sezonunun 28'inci haftasında Beypiliç Boluspor'u konuk ettiği maçla birlikte seyircisiz sürece başlayan Bursa temsilcisi, ligde 25 iç saha maçına çıktı. Bu mücadelelerin 11'ini kazanan yeşil-beyazlılar, 9 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Seyircisiz süreçte tüm yenilgilerini, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda alan Bursaspor, 5 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Bursa temsilcisi böylelikle; pandemi sürecinde iç sahada 24 maçın 14’ünde puanlar kaybetmiş oldu.


 

Buna karşın; Bursaspor, taraftarının tribünlerde yer aldığı TFF 1'inci Lig 2019/20 sezonunun 28’inci haftasına dek, iç sahada başarılı bir görüntü çizdi. Bu süreçte lig ve kupada toplam 14 maça çıktı. Bu mücadelelerin 9’undan galibiyet ile ayrılan Bursa temsilcisi, yalnızca 5 maçta puan kaybetti. 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bursa ekibinin, seyircisinin tribünlerde olduğu anlarda iç sahadaki puanlar kazanma yüzdesini yüksek tutması dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporTaraftar
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