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Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yollar ayırıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2022 Perşembe 15:06
Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yollar ayırıldı

RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile yollar ayrıldı.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Santos de Jesus yeşil-mavili ekipten ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Fabricio Santos de Jesus ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFabricio Baiano
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