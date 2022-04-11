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Derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2022 Pazartesi 08:39
Derbide kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32’nci haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.

26’ncı dakikada Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Mert Hakan Yandaş’ın pasında topla buluşan Osayi, sağdan son çizgiye inerek meşin yuvarlağı Zajc’a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Zajc’ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

35’inci dakikada Rossi’nin pasında topla buluşan Osayi, rakiplerini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

42’nci dakikada Berkan’ın ara pasıyla savunma arasına sarkan Kerem’in ceza sahası sağ iç çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

60’ıncı dakikada İrfan Can’ın sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun’un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

68’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can’ın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan’ın kafa ile çıkardığı topla arka direkte buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Bu dakikadan sonra iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. 

DHA

Son Güncelleme: 11.04.2022 08:42
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaraySüper LigFutbol
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