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Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

18 Mart 2023 Cumartesi 10:05
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlanyasporKonukYarınYeni Çağrı
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