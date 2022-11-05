Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ: 2-1

18'inci dakikada Rashica'nÄ±n saÄŸ kanattan sol ayaÄŸÄ±yla ceza sahasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi topu BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz kafayla Icardi'ye indirdi. AltÄ±pasa yakÄ±n bir bÃ¶lgede bulunan Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n tekte yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸ aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.
28'inci dakikada Fernandes'in kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Saiss topu kafayla Cenk Tosun'a indirdi ve bu oyuncunun ÅŸÄ±k vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 1-1.
34'Ã¼ncÃ¼ dakikada Oliveira'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta ceza sahasÄ± iÃ§inde Mertens'in vuruÅŸunda Mert GÃ¼nok topu Ã§eldi. Topu Ã¶nÃ¼nde bulan Torreira'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ savunmaya Ã§arparak kornere gitti.
38'inci dakikada Mertens'in savunma arkasÄ±na yolladÄ±ÄŸÄ± topa BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz hareketlendi. Ceza sahasÄ±na giren ve Rosier'den sÄ±yrÄ±lan BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz'Ä±n aÃ§Ä±sÄ±nÄ± Mert GÃ¼nok kapattÄ± ve topa sahip oldu.
Ä°lk yarÄ± 1-1'lik beraberlikle son buldu.
59'uncu dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda sol kanattan ilerleyen BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz, pasÄ±nÄ± Oliveira'ya aktardÄ±. Oliveira'nÄ±n iÃ§eri kestiÄŸi ortada Icardi'nin kafa vuruÅŸu filelere gitti: 2-1.
71'inci dakikada Mertens sol kanatta rakiplerinden sÄ±yrÄ±larak ceza sahasÄ±na girdi ve arka direÄŸe yerden kesti. Bu topa Icardi'nin vuruÅŸu direkten dÃ¶nerken, seken topa AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±'nÄ±n ÅŸutunda top auta gitti.
74'Ã¼ncÃ¼ dakikada Galatasaray savunmasÄ±nÄ±n arkasÄ±na hareketlenen Muleka, hÄ±zla ceza sahasÄ±na sokuldu. Bu oyuncunun vuruÅŸunda top Muslera'da kaldÄ±.
75'inci dakikada Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu sol kanatta topla buluÅŸtu ve rakibinden sÄ±yrÄ±larak ceza sahasÄ±na girdi. Kerem'in yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top Ã¼st direkten dÃ¶ndÃ¼.
84'Ã¼ncÃ¼ dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan Muslera'yÄ± Ã¶nde gÃ¶rÃ¼p yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta topu Muslera kornere Ã§eldi.
85'inci dakikada Redmond topu ceza sahasÄ±na havalandÄ±rdÄ±. Seken topu Ã¶nÃ¼nde bulan Weghorst'un yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak Ã¼stten auta gitti.
87'nci dakikada Rashica, saÄŸ kanatta topla buluÅŸtu ve rakiplerinden sÄ±yrÄ±larak hÄ±zla ceza sahasÄ±na girdi. Bu oyuncunun sol ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta Mert GÃ¼nok gole izin vermedi.
MÃ¼sabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile tamamlandÄ±.
DHA