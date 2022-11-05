Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ: 2-1

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 13'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda oynanan derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Galatasaray, kendi sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-1 maÄŸlup etti. Derbide ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 59'uncu dakikalarda Icardi kaydetti. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n tek golÃ¼ ise 28'inci dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Bu sonuÃ§la Galatasaray puanÄ±nÄ± 24'e yÃ¼kseltirken, BeÅŸiktaÅŸ 22 puanda kaldÄ±.