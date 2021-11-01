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Galatasaray derbiyi unutturdu

Galatasaray’da, Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyet sonrası evinde Gaziantep FK’yı devirerek, rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puana imza attı. Sarı-kırmızılılarda ibre Avrupa’ya döndü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 14:12
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Galatasaray derbiyi unutturdu

Galatasaray, Süper Lig’in 11’inci haftasında, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olduğu haftada Gaziantep FK’yı yenip çok kritik bir 3 puan kazandı. Rakibini Morutan ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti de unutturdu.

MARCAO DEVLEŞTİ

Galatasaray’da 8 maçlık cezası bittikten sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla lige yeniden merhaba diyen Marcao, harika bir performansa imza attı. Nelsson ile çok iyi uyum sağlayan Brezilyalı stoper, büyük alkış aldı. Maç sonunda da taraftarlarla bütünleşti.

FEGHOULI GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’da bir süredir gözden uzak kalan Feghouli, dünkü maçta adeta küllerinden doğdu. İkinci yarı oyuna giren Cezayirli yıldız, Kerem Aktürkoğlu’na harika asist yaparak gözlerin pasını sildi. Feghouli ilerleyen maçlar için de teknik heyetin elini güçlendirdi.

HEDEF AVRUPA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 3 maçında 7 puan kazanırken, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Perşembe günü Lokomotif Moskova’yı ağırlayacak Galatasaray’da tek hedef Rus temsilcisi karşısında galip gelip, üst tur kapısını ardına kadar açmak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolSüper Lig
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