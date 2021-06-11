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Genç tekvandocu, Avrupa şampiyonu oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Haziran 2021 Cuma 15:21
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Genç tekvandocu, Avrupa şampiyonu oldu

İSTANBUL - Türk Telekom, desteklediği farklı branşlardaki amatör sporcuların birbirinden önemli başarılara imza attığını belirtti. Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Bulgaristan’ın Sofia şehrinde düzenlenen, 3. Multi European Games Turnuvası'nda, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Telekom’un desteklediği 4 genç sporcunun 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofia şehrinde devam eden 3. Multi European Games Turnuvası'nda mücadele edeceği belirtildi.

HAYRUNNİSA GÜRBÜZ’DEN ALTIN MADALYA

Toplamda 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı 3. Multi European Games Turnuvası'nda, Türk Telekom’un desteklediği genç sporculardan tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz’ün büyük bir başarıya imza attığı vurgulandı.

37 kilogram yıldızlar kategorisinde mücadele ettiği ifade edilen Gürbüz’ün tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı. 33 kilogram yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi’nin ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda ettiği belirtildi.

16 Haziran’a kadar devam edeceği söylenen 3. Multi European Games Turnuvası'ndaki diğer sporcular Ömer Faruk Dayıoğlu ve Aleyna Şenyurt’un sonuçlarının 12 ve 13 Haziran’daki müsabakalarının ardından belli olacağı duyuruldu. Ayrıca Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek verildiği kaydedildi.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Genç TekvandocuAvrupa şampiyonu
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