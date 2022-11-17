Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.641,44
ALTIN
1.056,93
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
22,17
EURO
19,35
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

Giresunspor, 4 galibiyetini de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 14â€™Ã¼ncÃ¼ haftadasÄ±nda deplasmanda FenerbahÃ§eâ€™yi 2-1 maÄŸlup eden Bitexen Giresunspor, bu sezonki tÃ¼m galibiyetlerini Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± kaldÄ±.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 10:55
Giresunspor, 4 galibiyetini de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±

GeÃ§enÂ hafta deplasmanda FenerbahÃ§eâ€™yi yenerek bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rprize imza atan Giresunspor, bu sonuÃ§a birlikte farklÄ± bir istatistik de yakalamÄ±ÅŸ oldu. YeÅŸil-beyazlÄ±lar, bu sezon dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ galibiyetini de bir Ä°stanbul takÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±.Â YeÅŸil beyazlÄ±lar, 3â€™Ã¼ncÃ¼ hafta sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸaâ€™yÄ± 1-0 yenerken, 13â€™Ã¼ncÃ¼ haftada da Ä°stanbulsporâ€™u 3-2 maÄŸlup etti.Â Deplasmanda ise 2â€™nci haftada Galatasarayâ€™Ä± 1-0 yenen Giresunspor, yine bir baÅŸka deplasman maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§eâ€™yi 2-1 yenme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

14â€™Ã¼ncÃ¼ hafta sonunda aldÄ±ÄŸÄ± 4 galibiyeti de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± alan Ã‡otanaklar, diÄŸer Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±ndan Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile deplasmanda 1-1 berabere kalÄ±rken, BaÅŸakÅŸehirâ€™e 3-1, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta ise BeÅŸiktaÅŸâ€™a karÅŸÄ± 1-0 maÄŸlup oldu

Giresunspor, topladÄ±ÄŸÄ± 15 puanÄ±n 13â€™Ã¼nÃ¼ Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± alÄ±rken, son Ä°stanbul takÄ±mÄ± olan Ãœmraniyespor ile 18â€™inci haftada Ã‡otanak Spor Kompleksinde karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ã–te yandan bugÃ¼ne kadar 13 gol atan Giresunspor, bu gollerin sadece birini ilk yarÄ±da atarken diÄŸer goller FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda olduÄŸu gibi ikinci yarÄ±da geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SÃ¼per LigFutbolGiresunspor
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Afrika Ã¼lkeleri kamp iÃ§in yine Antalyaâ€™yÄ± seÃ§ti
Afrika Ã¼lkeleri kamp iÃ§in yine Antalyaâ€™yÄ± seÃ§ti
Stefan Kuntz: Ä°lk 60 dakikadan Ã§ok memnunum
Stefan Kuntz: Ä°lk 60 dakikadan Ã§ok memnunum
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± devirdi: 2-1
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± devirdi: 2-1
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans