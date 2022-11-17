Giresunspor, 4 galibiyetini de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±

GeÃ§enÂ hafta deplasmanda FenerbahÃ§eâ€™yi yenerek bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rprize imza atan Giresunspor, bu sonuÃ§a birlikte farklÄ± bir istatistik de yakalamÄ±ÅŸ oldu. YeÅŸil-beyazlÄ±lar, bu sezon dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ galibiyetini de bir Ä°stanbul takÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±.Â YeÅŸil beyazlÄ±lar, 3â€™Ã¼ncÃ¼ hafta sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸaâ€™yÄ± 1-0 yenerken, 13â€™Ã¼ncÃ¼ haftada da Ä°stanbulsporâ€™u 3-2 maÄŸlup etti.Â Deplasmanda ise 2â€™nci haftada Galatasarayâ€™Ä± 1-0 yenen Giresunspor, yine bir baÅŸka deplasman maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§eâ€™yi 2-1 yenme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

14â€™Ã¼ncÃ¼ hafta sonunda aldÄ±ÄŸÄ± 4 galibiyeti de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± alan Ã‡otanaklar, diÄŸer Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±ndan Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile deplasmanda 1-1 berabere kalÄ±rken, BaÅŸakÅŸehirâ€™e 3-1, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta ise BeÅŸiktaÅŸâ€™a karÅŸÄ± 1-0 maÄŸlup oldu

Giresunspor, topladÄ±ÄŸÄ± 15 puanÄ±n 13â€™Ã¼nÃ¼ Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± alÄ±rken, son Ä°stanbul takÄ±mÄ± olan Ãœmraniyespor ile 18â€™inci haftada Ã‡otanak Spor Kompleksinde karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ã–te yandan bugÃ¼ne kadar 13 gol atan Giresunspor, bu gollerin sadece birini ilk yarÄ±da atarken diÄŸer goller FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda olduÄŸu gibi ikinci yarÄ±da geldi.