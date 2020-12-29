Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1445
ALTIN
445.499
DOLAR
7.3723
STERLİN
9.9406
EURO
9.0355
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak

Göztepe 2020'de yeni evinin tadını çıkaramadı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020 yılı başında Beşiktaş maçıyla hizmete açılan yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın tadını çıkaramadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2020 Salı 15:52
0 Okunma
Göztepe 2020'de yeni evinin tadını çıkaramadı

İZMİR - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi yüzünden tarihinin kendisine ait ilk stadı olan yeni mabedinde sadece 3 maçı taraftarıyla oynayan Göztepe, yıl içinde 14 karşılaşmaya ise boş tribünler önünde çıktı. Müthiş bir ambiyansın oluştuğu statta Göztepeli futbolseverler geçen sezon Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kululübü ve Medipol Başakşehir müsabakalarında takıma tribünlerden destek verebildi. Göz-Göz, ardından geçen sene Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını seyircisiz oynadı.

Yeni sezonda da koronavirüs pandemisi futbloseverleri takımlarından uzaklaştırdı. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezon oynadığı Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarını seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Göztepe taraftarıyla çıktığı Beşiktaş maçını 2-1 kazanırken, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp, Başakşehir'e 3-0 yenildi. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı toplam 17 karşılaşmanın 5'ini kazanabildi. Göztepe yıl içinde kendi evinde rakiplerine 5 kez de yenildi, 7 müsabaka berabere tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, 2020 yılında evinde oynadığı son maçta Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGöztepeYeni Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber
Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber
Trabzonspor - Galatasaray: 0-2
Trabzonspor - Galatasaray: 0-2
Yüzmede 'Ulusal Gelişim Ödülü'nün sahibi Türkiye
Yüzmede 'Ulusal Gelişim Ödülü'nün sahibi Türkiye
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans