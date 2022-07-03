Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hamlelerle geçti.

Güreşin ilerleyen dakikalarında hakem heyeti pasif güreşen ve güreşe katılmayan iki başpehlivana birer ihtar verdi. Normal süresi berabere biten müsabakada puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Antalyalı Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı. Hamam yolunda halkı selamlayan Şimşek, mutluluğunun ifade edilemez olduğunu belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın en genç güreşçisi olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek şampiyon oldu. Şimşek, güreşin ardından altın kemeri ve kupayı alarak 'geleneksel hamam yürüyüşü' geleneğini yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Şimşek, kent merkezinde faytondan inip yürüyerek yoluna devam etti.

Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Şimşek, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda ilk kez şampiyonluğa ulaşan Cengizhan Şimşek'i bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Selimiye Camii yanında arkasında bulunan hamamda yorgunluğunu atan Şimşek, çok mutlu olduğunu belirtti. Şimşek,"Hayal gibi ama hayal değil. Hayalim gerçekleşti. Şükür rabbime. Beni destekleyen, seven bütün seyircilerime, akrabalarım ve sevenlerime, tüm Antalya'ya selamlarımı iletiyorum" dedi.