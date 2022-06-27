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Milli binici Karaevli, Paris’teki yarışta altın madalyanın sahibi oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Haziran 2022 Pazartesi 15:04
Milli binici Karaevli, Paris’teki yarışta altın madalyanın sahibi oldu

BURSA - - Türkiye binicilik şampiyonu ve ilk binicilik olimpiyat sporcusu Ömer Karaevli, Paris Grand Prix'si yarışında birincilik elde ederek altın madalyayı Türkiye’ye getirdi.

Dünyanın en prestijli engel atlama organizasyonları arasında yer alan Global Champions Tour kapsamında düzenlenen Paris Grand Prix'si, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirildi. Yarışa milli sporcu Ömer Karaevli damga vurdu. Atı ‘Avant’ ile yarışta tüm rakiplerini eleyen Karaevli, birinciliğe ulaştı. 

Eyfel Kulesi önünde düzenlenen ödül töreninde madalyasını alan Karaevli, Paris'te İstiklal Marşı’nı okuttu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Binici KaraevliParisAltın Madalya
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