Milli Takımların kadroları belli oldu

ANKARA - Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil’de Milli Takımlarının kadroları belli oldu.
Dünya Şampiyonası’nda ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı mindere çıkacak.
Grekoromen Stil A Milli Takım Kadrosunu şu isimlerden oluşuyor:
55 kg - Ekrem Öztürk
60 kg - Kerem Kamal
63 kg - Ahmet Uyar
67 kg - Murat Fırat
72 kg - Selçuk Can
77 kg - Yunus Emre Başar
82 kg - Burhan Akbudak
87 kg - Ali Cengiz
97 kg - Metehan Başar
130 kg - Rıza Kayaalp
Teknik Direktör - Erdoğan Karaali
Antrenörler - Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem
Kadın A Milli Takım Kadrosu:
50 kg - Zehra Demirhan
53 kg - Zeynep Yetgil
55 kg - Elvira Kamaloğlu
57 kg - Bediha Gün
59 kg - Ebru Dağbaşı
62 kg - Yağmur Çakmak
65 kg - Aslı Demir
68 kg - Nesrin Baş
72 kg - Buse Çavuşoğlu
76 kg - Yasemin Adar Yiğit
Teknik Direktör - Efraim Kahraman
Antrenörler - İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk
Serbest Stil A Milli Takım Kadrosu:
57 kg - Muhammet Karavuş
61 kg - Süleyman Atlı
65 kg - Cavit Acar
70 kg - Servet Çoşkun
74 kg - Soner Demirtaş
79 kg - Muhammet Akdeniz
86 kg - Fatih Erdin
92 kg - Feyzullah Aktürk
97 kg - Mücahit Çelik
125 kg - Taha Akgül
Teknik Direktör - Necmi Gençalp
Antrenörler - Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser
DHA