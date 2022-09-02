Milli Takımların kadroları belli oldu

ANKARA - Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil’de Milli Takımlarının kadroları belli oldu.



Dünya Şampiyonası’nda ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı mindere çıkacak.



Grekoromen Stil A Milli Takım Kadrosunu şu isimlerden oluşuyor:



55 kg - Ekrem Öztürk



60 kg - Kerem Kamal



63 kg - Ahmet Uyar



67 kg - Murat Fırat



72 kg - Selçuk Can



77 kg - Yunus Emre Başar



82 kg - Burhan Akbudak



87 kg - Ali Cengiz



97 kg - Metehan Başar



130 kg - Rıza Kayaalp





Teknik Direktör - Erdoğan Karaali



Antrenörler - Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem





Kadın A Milli Takım Kadrosu:





50 kg - Zehra Demirhan



53 kg - Zeynep Yetgil



55 kg - Elvira Kamaloğlu



57 kg - Bediha Gün



59 kg - Ebru Dağbaşı



62 kg - Yağmur Çakmak



65 kg - Aslı Demir



68 kg - Nesrin Baş



72 kg - Buse Çavuşoğlu



76 kg - Yasemin Adar Yiğit





Teknik Direktör - Efraim Kahraman



Antrenörler - İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk





Serbest Stil A Milli Takım Kadrosu:





57 kg - Muhammet Karavuş



61 kg - Süleyman Atlı



65 kg - Cavit Acar



70 kg - Servet Çoşkun



74 kg - Soner Demirtaş



79 kg - Muhammet Akdeniz



86 kg - Fatih Erdin



92 kg - Feyzullah Aktürk



97 kg - Mücahit Çelik



125 kg - Taha Akgül





Teknik Direktör - Necmi Gençalp



Antrenörler - Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser